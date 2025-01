Quantos pontos o Fortaleza Basquete Cearense precisa fazer para ir aos playoffs do NBB

Foto: Carlos Rooselvet/Fortaleza BC Fortaleza BC entrou em quadra na noite desta segunda-feira, 13, pelo NBB.

Com 14 jogos restantes na fase de classificação da temporada 2024/2025 no Novo Basquete Brasil (NBB), o Fortaleza Basquete Cearense busca uma reação rápida para se classificar para os playoffs. Apesar de ter saído só agora da lanterna, o time tem boas chances de vaga.

Ganhando a primeira partida do ano de 2025 contra o Pato Basquete-PR (15º colocado), a equipe do Fortaleza precisa manter a boa atuação coletiva nos próximos duelos para conseguir subir na tabela.

O Fortaleza BC espera ainda contar com o destaque e principal pontuador do time, Dexter McClanahan, lesionado há quase três meses. O jogador esteve em quadra em apenas duas partidas na atual temporada, e está na fase final de recuperação, em momento de transição para os jogos.

Dexter foi peça fundamental no nas temporadas anteriores, mantendo médias de 21,4 pontos por jogo em 22/23 e 15,6 pontos na 23/34. A perda do jogador é uma das explicações para uma temporada, até agora, aquém do esperado.

O time ocupa atualmente a 17ª posição na temporada 24/25 da NBB, com 25 pontos. Assim, a campanha do time cearense é a segunda pior da temporada, conquistando apenas cinco vitórias até aqui nessa edição da competição nacional. A grande chance, porém, é que 16 dos 18 times da primeira fase se classificam para os playoffs.

O Tricolor do basquete precisa dar a volta por cima na segunda metade do campeonato. Com 14 jogos restantes na agenda, o time vai enfrentar 8 jogos fora de casa. Ainda assim, o técnico Flávio Espiga garante que o time é capaz.

"A gente está preparado para isso, aproveitar o momento para poder ter a confiança e dar um passo a mais, que nós somos capazes de reverter e subir na tabela", completou Espiga.

Os 16 times que tiverem melhor pontuação ao final das 34 rodadas se classificam para as oitavas.

Destaque da equipe cearense, o pivô Renan Lenz, avalia que o time precisa jogar bem coletivamente para conseguir sequencia de vitórias. "Para a gente ganhar jogos a gente vai precisar de todo mundo, precisar que todo mundo jogue bem, pontue, jogue firme", afirmou Renan, após vitória desta segunda-feira, 13.

Baseado nas últimas duas temporada, o time cearense precisa conquistar pelo menos mais 17 pontos, nos próximos 14 jogos, para atingir 43 pontos e entrar na zona de classificação para as oitavas da competição. A projeção foi feita com base na pontuação do 16º colocado em 22/23 e 23/24.

Na temporada passada, o União Corinthians fechou a fase de classificação com 46 pontos, avançando para os playoffs. Já em 22/23, o Brasilia Basquete atingiu 39 para ocupar a 16º posição — o que não foi suficiente para garantir vaga, uma vez que se classificavam apenas os 12 primeiros naquele ano.

No NBB, uma vitória garante dois pontos, enquanto a derrota dá um. Assim, para conquistar 46 pontos como o União Corinthians, o time precisaria de 21 pontos, o que significaria vencer metade das partidas até o final da temporada.

O Fortaleza visitará no sábado, 18, o Vasco da Gama-RJ no ginásio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, às 16 horas. O time cruzmaltino ocupa a parte de cima da tabela, com a nona colocação geral.

Ainda fora de casa, o Carcalaion vai ter desafio difícil contra o Botafogo, ainda no Rio de Janeiro. Em confronto direto na tabela, o time visita o carioca, 16º colocado, no ginásio Oscar Zelaya, na próxima segunda-feira, 20, às 19h30.