Campeonato Cearense 2025: Esportes O POVO publica guia on-line sobre o torneio

Foto: LUCAS EMANUEL / FCF Campeonato Cearense 2025 começa neste sábado, 18/1

O Campeonato Cearense de 2025 começa oficialmente hoje. Para trazer mais detalhes sobre a competição o Esportes O POVO preparou um guia completo com informações sobre as 10 equipes participantes.

Quando a bola Arretada rolar, muitas serão as trajetórias traçadas em uma competição que promete não somente a busca pelo título, mas alta competitividade por vaga em torneios nacionais e regionais.

Na corrida pelo troféu do "Manjadinho", estarão em destaque Ceará e Fortaleza. De um lado, o Vovô vai em busca de honrar a conquista de 2024 e de ter a soberania no Estado. Do outro, o Leão terá como meta voltar a levantar a taça após desperdiçar a chance de hexa inédito. O Ferroviário corre por fora na tentativa de quebrar a hegemonia da dupla do Clássico-Rei, que se alterna na conquista de títulos estaduais desde 1996.

Com diferentes objetivos de permanência na principal divisão do futebol cearense e classificação para torneios regionais e nacionais, Cariri, Iguatu, Floresta, Barbalha, Tirol, Horizonte e Maracanã compõem o restante do Estadual. Em disputa também, dentro do Campeonato, está a Taça Padre Cícero, destinada à melhor campanha de clube do Interior.

O Campeonato Cearense de 2025 tem um formato semelhante ao utilizado nos últimos dois anos. Os dez times participantes foram divididos em dois grupos, sendo eles o A (Cariri, Ceará, Floresta, Horizonte e Maracanã) e o B (Iguatu, Barbalha, Tirol, Fortaleza e Ferroviário).

Na primeira fase, cada equipe disputa um único jogo diante dos adversários da chave oposta. Os primeiros colocados de cada grupo se classificam direto para as semifinais, enquanto as outras duas vagas serão decididas nas quartas de final entre os segundos e terceiros colocados de cada chaveamento.

As partidas das quartas de final, semifinal e final serão disputadas em formato de ida e volta. (Iara Costa)