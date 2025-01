CBF divulga tabela da Copa do Nordeste, com Ceará, Fortaleza e Ferroviário

Foto: João Gabriel Alves/CBF A bola foi apresentada durante o sorteio da fase de grupos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2025, que começa na próxima terça-feira, 21.

O jogo de abertura será justamente do Fortaleza, atual campeão do torneio. O Tricolor do Pici encara o Moto Club-MA, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. O clube está no Grupo A, junto a Sport-PE, Vitória-BA, CRB-AL, Ferroviário, Altos-PI, Sousa-PB e o Moto.

No Grupo B está o Ceará, que estreia na competição fora de casa, na quarta-feira, 22, às 21h30min, contra o Náutico, nos Aflitos, em Recife (PE). Além do Vovô e do Timbu, a chave conta com Bahia, Sampaio Corrêa-MA, CSA-AL, Confiança-SE, América-RN e Juazeirense-BA.

Por fim, o Tubarão da Barra, que já está na chave A, enfrenta o Sport na primeira rodada. O duelo contra o Leão da Ilha será no mesmo dia e horário do Alvinegro de Porangabuçu, mas no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Vale ressaltar que nesta edição, o enfretamentos serão apenas entre os times do mesmo grupo, diferente das últimas disputas.

Veja os jogos do Ceará

1ª rodada (22/1) - Náutico-PE x Ceará - Aflitos

2ª rodada (5/2) - Ceará x CSA-AL - Presidente Vargas

3ª rodada (11/2) - Ceará x Confiança-SE - Arena Castelão

4ª rodada (19/2 ou 26/2) - Bahia x Ceará - local e horário a definir

5ª rodada (5/3 ou 12/3) - Ceará x América de Natal-RN - local e horário a definir

6ª rodada (19/3) - Ceará x Juazeirense-BA - local e horário a definir

7ª rodada (23/3) - Sampaio Corrêa x Ceará - Local e horário a definir

Veja os jogos do Ferroviário

1ª rodada (22/1) - Ferroviário x Sport - Presidente Vargas - 21h30min

2ª rodada (5/2) - Moto Club-MA x Ferroviário - Castelão - 21h30min

3ª rodada (12/2) - Vitória-BA x Ferorivário - Barradão - 19 horas

4ª rodada (19/2 ou 26/2) - Ferroviário x Altos-PI - local e horário a definir

5ª rodada (5/3 ou 12/3) - Fortaleza x Ferroviário - local e horário a definir

6ª rodada (19/3) - CRB-AL x Ferroviário - local e horário a definir

7ª rodada (23/3) - Ferroviário x Sousa-PB - local e horário a definir

Veja os jogos do Fortaleza

1ª rodada (21/1) - Fortaleza x Moto Club-MA - Presidente Vargas - 20 horas

2ª rodada (4/2) - Sport x Fortaleza - Ilha do Retiro - 21h30min

3ª rodada (11/2) - Altos-PI x Fortaleza - Lindolfo Monteiro - 21h30min

4ª rodada (19/2 ou 26/2) - Fortaleza x Vitória-BA - local e horário a definir

5ª rodada (5/3 ou 12/3) - Fortaleza x Ferroviário - local e horário a definir

6ª rodada (19/3) - Sousa-PB x Fortaleza - local e horário a definir

7ª rodada (23/3) - Fortaleza x CRB-AL - local e horário a definir