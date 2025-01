Ceará segue reformulando elenco nas vésperas da estreia no Cearense

Foto: Matheus Souza em 30-08-2024 FORTALEZA, CE, BRASIL, 30-08-2024 - Entrevista com o jogador do Ceará zagueiro David Ricardo (foto: Matheus Souza/O povo)

A exato um dia da estreia no Campeonato Cearense, o Ceará segue se movimentando no mercado da bola visando a formação do elenco para a temporada 2025. Ontem, o time acertou a contratação de mais um meio-campista.

Trata-se do volante Gabriel Baralhas, ex-Internacional-RS e que jogou a Série A 2024 pelo Atlético-GO. Ele será emprestado ao Vovô até o fim desta temporada e já está em Fortaleza para realizar exames médicos e assinar contrato com o clube de Porangabuçu.

O volante de 26 anos tem vínculo com o Dragão até o final de 2026 e será cedido ao Alvinegro para este ano. O clube goiano é dono de 70% dos direitos econômicos — os outros 30% são do Internacional.

Baralhas se destacou pelo Atlético-GO entre 2021 e 2022, o que o fez ser comprado pelo Inter em 2023. Pelo Colorado, porém, jogou pouco e acabou novamente negociado com o Dragão, onde atuou nas duas temporadas mais recentes.

Além dele, o Ceará acertou outro negócio visando a temporada: a compra em definitivo do atacante Lucas Rian junto ao Matsumoto Yamaga, do Japão, que detinha os direitos do atleta, por 200 mil dólares (R$ 1,2 milhão na cotação atual). O jogador, porém, será imediatamente emprestado ao São Bernardo para a disputa do Campeonato Paulista.

No entanto, nem tudo são chegadas em Porangabuçu. Isso porque o Alvinegro deve concretizar em breve a venda de mais um jogador que se destacou na temporada 2024: David Ricardo. O Vovô recebeu retorno do Botafogo quanto à contraproposta e tenta ajustar acordo para transferência do zagueiro, apurou o Esportes O POVO.

Em caso de acerto, o defensor de 22 anos assinará contrato com a equipe carioca por quatro temporadas. Ou seja, até 2028.

O Alvinegro de Porangabuçu é dono de 90% dos direitos econômicos do camisa 4 e, na negociação com o Botafogo, ainda deve permanecer com uma fatia do jogador. Os outros 10% pertencem ao Fluminense-PI.

Até o momento, o time alvinegro anunciou 12 reforços para a temporada de 2025. São eles:goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Marllon e Willian Machado; o lateral-esquerdo Nicolas; os volantes Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; e os atacantes Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique. Além de Baralhas, que ainda não foi confirmado, mas tem acerto.

A estreia da equipe no Campeonato Cearense será amanhã, às 16h30min (horário de Brasília), diante do Tirol. A partida, disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, é recheada de expectativa por parte da torcida do Vovô.