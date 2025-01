Fortaleza entre em fase final de pré-temporada e terá rota de testes nos próximos dias

Foto: Viktor Araújo / Fortaleza EC Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, junto com seus auxiliares, durante pré-temporada nos EUA

Após uma semana de preparação em Orlando, nos Estados Unidos, o Fortaleza entra na fase final de pré-temporada e terá uma série de testes nos próximos dias. Os dois primeiros desafios serão ainda em solo norte-americano, onde o Leão do Pici encara o Miami United, amanhã, e o Chicago Fire, da MLS, no domingo, 19.

Diferentemente do divulgado inicialmente pela organização da Orlando Cup, o Fortaleza não disputará mais os amistosos em um estádio de futebol na Flórida. O Tricolor comunicou na quarta-feira passada, 15, que as partidas contra o Miami United e o Chicago Fire serão realizadas em um campo no resort Sandpiper Bay, local onde o clube está hospedado.

O Fortaleza justificou a escolha “devido à facilidade na logística do elenco e às boas condições de gramado que os campos do resort oferecem”. Os torcedores ainda poderão assistir às partidas, mas terão que realizar um cadastro prévio por meio de um link disponibilizado pelo time cearense, já que as vagas para o público são limitadas.

Apesar desse contexto, o objetivo das partidas está mantido, que é proporcionar ao treinador Juan Pablo Vojvoda um ambiente de teste. Embora os adversários não tenham alto nível técnico e competitivo, será uma oportunidade para o argentino experimentar variações táticas e o encaixe de jogadores, além de observar os jovens oriundos da base que estão integrados ao profissional.

No jogo-treino realizado contra o time sub-20 do Miami United na quarta-feira passada, Vojvoda fez alguns testes. Na primeira etapa, o time foi escalado com: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Tomás Cardona e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Lucas Sasha e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes. A formação em questão venceu por 6 a 0.

Na segunda etapa, os seguintes jogadores foram utilizados: Brenno; Mancuso, Brítez, Titi e Diogo Barbosa; Zé Welison, Pochettino e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Essa equipe ampliou o placar ao vencer por 7 a 0 – totalizando, assim, 13 a 0 no agregado.

Além dos titulares em cada tempo, outros atletas também participaram da atividade, atuando em momentos distintos: Gustavo Mancha, Bruno Pacheco, Pedro Augusto, Dylan Borrero, Lucca Prior e Kauê Canela. O volante Matheus Rossetto foi poupado e não participou do treino.

Os gols foram marcados por Calebe (três vezes), Lucero (duas vezes), Mancuso (duas vezes), Dylan Borrero, Breno Lopes, Lucca Prior, Moisés, Marinho e Rodrigo Mancha. Vale ressaltar que, logo após o jogo contra o Chicago Fire, no domingo, a delegação do Fortaleza retorna para o Brasil.

O Leão terá pouco tempo de intervalo antes da estreia oficial em 2025, já que no dia 21 o time tem compromisso, pela Copa do Nordeste, às 20 horas, no Presidente Vargas, contra o Moto Club-MA. No dia 25, o Tricolor inicia a campanha no Campeonato Cearense, contra o Horizonte, às 16h30min.