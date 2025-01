Fortaleza encara o Miami United em primeiro amistoso nos Estados Unidos

Foto: Viktor Araújo / Fortaleza EC Lucero, durante treino do Fortaleza para a Orlando Cup

Concluídos os dias de treinamento em Orlando, nos Estados Unidos, onde o Fortaleza realiza sua pré-temporada — algo inédito na história do clube —, o Leão terá, neste final de semana, dois amistosos antes de retornar ao Brasil. O primeiro será diante do Miami United, neste sábado, 18, às 16 horas de Brasília, e 14 horas da Flórida, no resort Sandpiper Bay, local em que o time cearense está hospedado.

O elenco e a comissão técnica do Tricolor desembarcaram no sábado passado, 11, nos Estados Unidos, como time convidado para disputar a Orlando Cup. A estadia na Flórida serviu para o técnico Juan Pablo Vojvoda preparar a equipe visando o calendário da temporada de 2025, que contará com as disputas do Cearense, Nordestão, Copa do Brasil, Série A e Libertadores.

Na quinta-feira passada, 16, o elenco e comissão técnica do Tricolor do Pici ganhou folga. Vojvoda, por exemplo, aproveitou o dia livre para ir com a família visitar parques de diversão em Orlando. Nesta sexta-feira, 17, entretanto, a rotina normal de atividades foi retomada e o clube fez o último treino antes do confronto contra o Miami United.

"Está sendo uma preparação muito boa, até porque a gente veio para um lugar de paz, muito bom, que nos dá essa qualidade para a gente treinar em um lugar privado. A gente tem uma boa estrutura aqui, não só dos campos, a parte de academia também, alimentação. É só vir aqui (no campo) e fazer o que o nosso treinador pede. O clube veio em prol de internacionalizar a marca e também aproveitar as dependências deste local", avaliou o atacante Marinho.

O rival do Fortaleza na partida não possui grande tradição local — diferentemente do Inter Miami, que é da MLS e conta com astros como Lionel Messi, Luis Suárez e Sergio Busquets. Com plantel modesto, o Miami United integra atualmente a National Premier League Soccer, equivalente à quarta divisão do sistema de ligas dos Estados Unidos.

Uma curiosidade é que o Miami United, clube relativamente jovem, já que foi fundado em 2012, tem uma “ligação” com o Brasil. Na temporada de 2016, o time norte-americano contratou Adriano Imperador, ídolo do Flamengo e da Inter de Milão-ITA. A passagem do atacante foi rápida, de apenas dois jogos, e marcou o fim da carreira do carioca no futebol.

“Esses testes são interessantes para a comissão técnica fazer algum ajuste e para nós jogadores irmos pegando ritmo de jogo. Nos próximos dias teremos mais dois jogos (contra Miami United e Chicago Fire) e vamos explorar ao máximo para evoluirmos no que for preciso antes de retornarmos ao Brasil”, destacou Breno Lopes em entrevista à TV Leão, canal oficial do clube no YouTube.

Vale ressaltar que a partida entre Fortaleza e Miami United não terá transmissão oficial. Como o Leão fará jogos em dias subsequentes, a tendência é de que Vojvoda faça diversas mudanças ao longo do duelo deste sábado. O time inicial deve ser formado no 4-3-3, com João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Mancuso; Pol Fernández, Martínez e Calebe; Marinho, Lucero e Moisés.