MPCE investiga suspeita de manipulação em três jogos de times cearenses

O Ministério Público do Ceará (MPCE) abriu investigação por suspeita de manipulação de resultados em jogos das Série B e C do Campeonato Cearense de 2024. O órgão recebeu três relatórios, a partir de documentos encaminhados pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), responsável por tratar de casos que envolvam hipóteses de corrupção em partidas de futebol no Brasil.

Em um dos documentos, é apontada suspeita de manipulação em duas partidas da segunda divisão estadual na temporada passada: Pacajus EC 0x0 Pacatuba EC, realizado no dia 18 de fevereiro, e Pacajus EC 1x1 Tirol EC, disputado no dia 16 de março. A possível irregularidade foi detectada pela SportRadar, empresa especializada no monitoramento de competições contratada pela CBF.

Baseando-se no Sistema Universal de Detecção de Fraudes (UFDS), o relatório apontou que o duelo entre Pacajus EC e Pacatuba EC teve “evidências claras e incontestáveis oriundas dos mercados de apostas que fornecem embasamento para a conclusão de que o curso ou o resultado desta partida foi influenciado ou manipulado ilegalmente com o intuito de obter ganhos patrimoniais ilícitos”.

Para embasar a explicação, o relatório cita que o jogo contou com “apostas ao vivo altamente suspeitas” a partir dos 65 minutos do confronto, que se mantiveram até o final da partida, destacando “claramente a confiança altamente suspeita e ilógica demonstrada pelos apostadores no Pacajus EC perder a partida”. O duelo, entretanto, terminou empatado sem gols.

“Embora a partida tenha terminado com um placar de 0 a 0 — tornando todas as apostas altamente suspeitas malsucedidas — isso não torna os padrões de apostas observados menos preocupantes”, pondera o relatório, que enfatiza um lance aos 77 minutos, quando um dos zagueiros do Pacajus comete um pênalti, posteriormente desperdiçado pelo Pacatuba.

Já no duelo entre o Pacajus EC e o Tirol EC, a SportRadar detectou movimento incomum em apostas ao vivo para que o Cacique do Vale do Caju perdesse o primeiro tempo — cenário que se confirmou após um gol contra. “Os padrões de apostas e o lastro probatório de suporte atual fornecem indícios de que o Pacajus EC foi potencialmente cúmplice na manipulação do resultado desta partida”, conclui o relatório.

O nome dos jogadores do Pacajus investigados não serão citados pois trata-se de uma abertura de investigação ainda sem uma denúncia formal à Justiça. O Esportes O POVO entrou em contato com o presidente do Pacajus EC, Cristiano Cortez, que enfatizou não compactuar com manipulação de resultados, prática que atribuiu como um "câncer" no futebol.

"O Pacajus sempre prezou pela ética dentro e fora de campo. Nosso clube é jovem, mas já alcançou resultados expressivos nos últimos anos. Apesar de uma fase ruim que nos levou ao rebaixamento de divisão, estamos trabalhando arduamente para que, o mais rápido possível, possamos retornar à elite do futebol cearense.

Infelizmente, existe hoje um "câncer" no futebol, representado por alguns jogadores de má índole. Contudo, eu, como presidente, e minha diretoria jamais aceitamos esse tipo de prática em nosso time. Sempre procuramos contratar atletas avaliando cuidadosamente o histórico deles, para evitar qualquer envolvimento em fraudes.

Não compactuamos com manipulação de resultados e espero que chegue o dia em que esses bandidos – especialmente os atletas que mancham o nosso maior esporte – sejam identificados, levados à justiça e punidos pelos crimes que cometem. Não com simples multas ou suspensões, mas com prisão, que é o que todo criminoso merece", disse o mandatário do Pacajus ao Esportes O POVO.

O Esportes O POVO também entrou em contato com a Federação Cearense de Futebol (FCF) e atualizará a matéria caso tenha retorno.

Itarema x Tianguá, pela Série C, é outro jogo investigado:



O duelo entre Itarema e Tianguá, pela quinta rodada da terceira divisão do Campeonato Cearense, ganhou repercussão nacional por um lance bizarro de um dos atletas que estavam em campo, situação que levantou a suspeita de manipulação de resultado. O jogo aconteceu no dia 15 de julho de 2024, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza).



Na ocasião, no fim do primeiro tempo, Ewerton da Silva Souza, do Itarema, perdeu a bola na intermediária duas vezes consecutivas, o que acabou resultando no gol do time adversário. A forma estranha como o lance aconteceu levantou a suspeita de que o atleta estaria envolvido em um esquema ilegal de manipulação.



Ainda com a bola rolando, a situação causou uma revolta geral entre os atletas do Itarema, que tentaram agredir Ewerton e ameaçaram abandonar a partida. O treinador da equipe substituiu o camisa 8, e o confronto seguiu. No fim, o Tianguá venceu por 2 a 0.



Após o término do jogo, o Itarema anunciou a rescisão de contrato com Ewerton. Na época, a SportRadar entrou em contato com a Federação Cearense de Futebol (FCF) relatando o fato ocorrido. A entidade encaminhou o caso ao Ministério Público do Ceará, que deu prosseguimento às investigações.



Em outubro, o jogador foi suspenso por 270 dias do futebol e recebeu uma multa de R$ 50 mil por envolvimento em manipulação de resultado. A decisão partiu da Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF). Em novembro, Ewerton teve a pena aumentada para 330 dias longe dos gramados.



Apesar do desenrolar do caso, a CBF recebeu uma notificação da United Lotteries for Integrity in Sports (Ulis), uma associação sem fins lucrativos composta por loterias estatais, agentes nacionais e internacionais especializados em integridade esportiva, reiterando a possibilidade de manipulação no jogo em questão.

Vale ressaltar que, como se trata de um caso notório e já com suspensão do futebol, o Esportes O POVO divulgou o nome do ex-atleta Ewerton da Silva Souza.

