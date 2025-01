No PV, Ceará e Tirol se enfrentam em jogo de abertura do Cearense 2025

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Aylon balançou as redes na derrota para o Mirassol

O Campeonato Cearense enfim está de volta. Hoje, às 16h30min (de Brasília), a bola vai rolar para Ceará e Tirol, que protagonizarão o jogo de abertura do Estadual 2025. As equipes vão se enfrentar no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, com objetivos distintos no torneio.

Atual campeão do certame, o Vovô inicia a competição almejando a segunda conquista consecutiva. Para tanto, o time alvinegro conta com um elenco reformulado e com maior aporte financeiro devido ao retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, a diretoria contratou 12 novos jogadores até o momento. São eles i goleiro Keiller; o lateral-direito Dieguinho; os zagueiros Éder, Marllon e Willian Machado; o lateral-esquerdo Nicolas; o volante Fernando Sobral; o meia Matheus Araújo; e os atacantes Bruno Tubarão, Fernandinho, Galeano e Pedro Henrique.

O departamento de futebol do Vovô ainda segue se movimentando para contratar atletas para três posições: um volante, um ponta e um centroavante.

Todos os reforços tiveram o aval do técnico Léo Condé, responsável por levar o clube de volta à elite e que renovou seu vínculo por mais uma temporada. Para além disso, o Ceará ainda acertou as permanências de destaques em 2024, como Rafael Ramos, Mugni, Richardson e Aylon.

"O Cearense é também uma das prioridades nesta temporada. Somos o atual campeão e vamos em busca do bicampeonato. O Estadual também serve para a gente mensurar a qualidade do elenco que estamos montando e maturar esses atletas para competições ainda mais importantes e mais longas que teremos durante toda a temporada. Não tenha dúvida que estaremos fortes na busca por mais um título do Campeonato Cearense", disse João Paulo Silva, presidente do Ceará, ao Esportes O POVO.

Para a estreia, a equipe de Porangabuçu irá a campo com uma mescla de jogadores remanescentes do ano passado e novos contratados.



"Sabemos que precisamos assumir um protagonismo no Campeonato Cearense. A camisa do Ceará pede isso. Temos que segurar o ímpeto, a empolgação para ser um time maduro, experiente, que propõe o jogo. Apesar de poucos dias, estamos treinando bem e acredito que vamos dar uma boa resposta ao torcedor. Eu espero que ele (torcedor) saia do PV com a sensação de que terá um grupo que o representará bem durante a temporada", comentou Fernando Sobral, que está de volta ao clube após três anos.

O Tirol, por sua vez, vai disputar o Campeonato Cearense com um objetivo claro: a permanência na elite. O time do bairro Carlito Pamplona é o atual campeão da Série B do Estadual e mesclou experiência com juventude no seu elenco — que tem Pio, Siloé e Otacílio como destaques.



Visando o certame, a diretoria contratou o experiente técnico Fabiano Soares, que acumula passagens por Atlético Tubarão, River-PI, Vitória-BA e Athletico-PR. Ademais, ele ainda treinou SD Compostela, da Espanha, e Estoril, de Portugal.

Durante o período de preparação, o clube realizou um amistoso e deixou boa impressão. Diante do Tiradentes, a Coruja venceu por 3 a 0, com gols de Pio, Domingos e Júnior César.

Além da partida entre Ceará e Tirol, outro duelo vai movimentar o Campeonato Cearense na tarde de hoje. Trata-se de Iguatu x Maracanã, que se enfrentam às 17 horas, no estádio Morenão, na região Centro-Sul do Estado.

Ceará x Tirol: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, David Ricardo e Nicolas; Richardson, Fernando Sobral e Mugni; Fernandinho, Aylon e Pedro Henrique (Bruno Tubarão). Téc: Léo Condé

Tirol

5-3-2: Yago; Zé Augusto, Lucão, Domingos, Dinei e Zé Carlos; Pio, Dudu e Soares; Otacílio Marcos e Jordan. Téc: Fabiano Soares

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 18/1/2025

Horário: 16h30min

Árbitra: Elizabete Esmeralda

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues

Transmissão: TV Verdes Mares, Canal Goat, FCF TV Internacional, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO