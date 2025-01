Ceará bate Tirol no PV e larga com vitória no Campeonato Cearense 2025

Foto: FERNANDA BARROS Atacante Pedro Henrique comemora gol no jogo Ceará x Tirol, no PV, pelo Campeonato Cearense 2025

No Presidente Vargas, o Ceará venceu o Tirol por 2 a 1 na estreia no Campeonato Cearense de 2025. O atacante Pedro Henrique e o zagueiro Ramon Menezes, ambos no primeiro tempo, marcaram os gols do Alvinegro, enquanto Soares, na etapa final, descontou para a Coruja.

Embalado pelo apoio da torcida, o Ceará não encontrou grandes dificuldades para encaminhar a vitória logo no primeiro tempo da partida. O Vovô foi a campo com uma mescla de jogadores remanescentes da temporada passada e novos contratados.



Ao todo, no time titular, seis estreantes começaram o jogo: o goleiro Keiller, o zagueiro Marllon, o lateral-esquerdo Nicolas, o volante Fernando Sobral e os atacantes Galeano e Pedro Henrique. O lateral-direito Dieguinho, que iniciou no banco de reservas, foi acionado logo aos dois minutos após Rafael Ramos se lesionar.

Naturalmente, até pelo pouco tempo de pré-temporada — foram cerca de 15 dias de preparação em Porangabuçu —, o Alvinegro ainda careceu de ritmo de jogo e entrosamento. Apesar disso, a equipe teve atuação sólida nos 45 minutos iniciais e controlou bem as ações do Tirol, campeão da Série B estadual em 2024 e estreante na Primeira Divisão deste ano.



Entre os destaques individuais do jogo, vale destacar Pedro Henrique, nome mais “badalado” contratado pelo Ceará no mercado da bola. O atacante ex-Corinthians assumiu o protagonismo no setor de ataque, sendo participativo nas construções e o principal concluidor de jogadas, com finalizações de dentro e fora da área.



Foi dos pés dele, inclusive, que o Vovô abriu o placar do jogo. Aos oito minutos, o atacante sofreu falta dentro da área e a árbitra Elizabete Esmeralda assinalou a penalidade. O próprio camisa 7 assumiu a responsabilidade pela cobrança e não desperdiçou: goleiro de um lado, bola do outro. Este foi o primeiro gol de Pedro Henrique com a camisa alvinegra.



Em desvantagem, o Tirol, que teve personalidade, tentou ser proativo com a posse de bola, mas esbarrou no bom sistema defensivo do Vovô. Para complicar a situação da Coruja, o Alvinegro ampliou o placar aos 34 minutos, com Ramon Menezes, após escanteio cobrado por Mugni.



No retorno para o segundo tempo, o Ceará até pressionou em busca do terceiro gol, mas foi o Tirol quem conseguiu balançar as redes. A Coruja, que, momentos antes, carimbou a trave de Keiller, marcou seu primeiro tento na história da elite estadual aos 16 minutos, em belo chute de fora da área do meia Soares.

No fim, prevaleceu o placar construído pelo Alvinegro na etapa inicial. Em sua primeira exibição na temporada, o Vovô mostrou algumas virtudes e também necessidades, sobretudo relacionado à posição de centroavante. Pedro Henrique, Galeano e Mugni tiveram ótima atuação e foram destaques no ataque, diferentemente de Aylon, apagado na maior parte do jogo.

Outros jogadores do Vovô, como o zagueiro Marllon, o volante Fernando Sobral o lateral Nicolas também chamaram a atenção positivamente. Pelo lado do Tirol, a equipe se mostrou competitiva e organizada contra um clube de Série A, o que gera boas expectativas para o decorrer do Cearense.

Ceará 2x1 Tirol: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Keiller; Rafael Ramos (Dieguinho), Marllon, Ramon e Nicolas; Richardson, Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Matheus Bahia); Galeano (Fernandinho), Aylon e Pedro Henrique (Matheus Araújo). Téc: Léo Condé

Tirol

5-3-2: Yago; Zé Augusto, Lucão (Igor), Domingos (Wallyson Topete), Dinei e Zé Carlos; Pio (Sidin), Dudu e Soares (Siloé); Otacílio Marcos e Júnior (Jordan). Téc: Fabiano Soares

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 18/1/2024

Árbitra: Elizabete Esmeralda

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues

Gols: 6min/1ºT - Pedro Henrique e 34min/1ºT - Ramon (CEA); 16min/2ºT - Soares (TIR)

Cartões amarelos: Pedro Henrique (CEA); Zé Augusto, Pio, Jordan e Dudu (TIR)

Público e renda: 14.317 presentes/R$ 138.698,00