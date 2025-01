Balanço geral da atuação dos jogadores estreantes do Ceará tem saldo positivo

Foto: FERNANDA BARROS Dieguinho não foi titular, mas entrou em campo com 2 minutos de jogo

Para além da importância do resultado em si, a vitória do Ceará sobre o Tirol, no sábado passado, 18, no Presidente Vargas, pela primeira rodada do Campeonato Cearense, também marcou a estreia de quase todos os reforços contratados pelo clube para 2025. Nove dos 12 rostos “novos” que foram anunciados para integrar o elenco neste ano foram utilizados pelo técnico Léo Condé.

Seis começaram a partida na equipe titular: o goleiro Keiller, o zagueiro Marllon, o lateral-esquerdo Nicolas, o volante Fernando Sobral e os atacantes Antonio Galeano e Pedro Henrique. O lateral-direito Dieguinho, que iniciou no banco de reservas, foi acionado logo aos dois minutos, após Rafael Ramos se lesionar.

No balanço geral dos jogadores que ganharam maior minutagem, o saldo foi positivo. A começar pela defesa, a primeira linha, formada por Marllon, Dieguinho e Nicolas, correspondeu com boa atuação. O zagueiro, seguro e tranquilo, mostrou confiança — foi, inclusive, elogiado pelo técnico Léo Condé em coletiva. Os dois laterais, com destaque para o canhoto, também tiveram desempenho promissor.

Nicolas, além de atuar bem defensivamente, demonstrou bom apoio ofensivo. Atacou a linha de fundo diversas vezes e participou de triangulações com Lucas Mugni e Pedro Henrique na intermediária do Tirol. Dieguinho, embora tenha caído de rendimento na segunda etapa, algo natural por se tratar de início de temporada, conseguiu ter boa dinâmica com Sobral e Antonio Galeano.

Com Dieguinho e Sobral em campo, vale ressaltar, Léo Condé conseguiu testar algumas movimentações, alternando posições entre os dois, que, por vezes, trocaram de função entre lateral-direito e volante na fase de construção ofensiva. Assim como pela esquerda, o lado direito também mostrou força no último terço do campo de ataque — não à toa, Galeano foi bastante acionado no primeiro tempo.

No ataque, Pedro Henrique foi protagonista e um dos melhores do Vovô ao lado de Lucas Mugni, remanescente do elenco de 2024. O camisa 7, além de sofrer o pênalti que resultou no primeiro gol do Vovô na partida, convertido por ele mesmo, não se escondeu do jogo e foi extremamente participativo com lances individuais e coletivos, além de finalizações.

O paraguaio Galeano trouxe intensidade e força física pelo lado direito. Não só na fase ofensiva, mas o jogador também foi importante nos momentos em que o Alvinegro não tinha a posse de bola. Arriscou alguns chutes e fez jogadas interessantes na linha de fundo. Fernandinho, que entrou no segundo tempo, teve menor minutagem, mas deu o cartão de visitas em lances em que usufruiu da sua principal característica: o um contra um.

O meio-campista Matheus Araújo, também em contexto semelhante ao de Fernandinho, com pouca minutagem, não conseguiu mostrar muita coisa. Já o goleiro Keiller, que foi titular, viveu altos e baixos: fez um primeiro tempo seguro, mas oscilou na segunda etapa. Léo Condé, em coletiva, ponderou que isso é normal em início de temporada e demonstrou confiança no arqueiro.

Ceará tem "desacordo" com Atlético-GO e desiste da contratação de Baralhas

O Ceará encerrou as tratativas com o Atlético-GO pelo volante Gabriel Baralhas, com quem tinha negociação avançada. A informação foi revelada pelo diretor de futebol do Vovô, Haroldo Martins, em pronunciamento oficial ao lado do executivo Lucas Drubscky, no último sábado, 18, após a vitória diante do Tirol, pelo Campeonato Cearense.

De acordo com o dirigente, aconteceu um "desacordo" com o clube goiano nos trâmites finais do negócio e o Alvinegro optou por desistir da contratação do jogador, que deve acertar com o Vitória.

"O Ceará tinha uma negociação com o Atlético-GO em andamento pelo Gabriel Baralhas, que foi autorizado pelo Atlético a fazer exames. Posteriormente, houve um desacordo com o Atlético, as condições mudaram e o Ceará resolveu encerrar a situação. O negócio não atende aos interesses do Ceará. Isso é uma questão de princípio. A negociação está encerrada", disse Haroldo.

O volante de 26 anos tem vínculo com o Dragão até o final de 2026 e seria cedido ao Alvinegro para este ano. O clube goiano é dono de 70% dos direitos econômicos — os outros 30% são do Internacional.



Baralhas se destacou pelo Atlético-GO entre 2021 e 2022, o que o fez ser comprado pelo Inter em 2023. Pelo Colorado, porém, jogou pouco e acabou novamente negociado com o Dragão, onde atuou nas duas temporadas mais recentes.