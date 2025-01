Fortaleza vence Chicago Fire por 1 a 0 pela Orlando Cup na despedida da Flórida

Foto: Viktor Araújo / Fortaleza EC Jogadores do Fortaleza comemoram gol no amistoso

Em jogo que marcou o fim da pré-temporada do Fortaleza nos Estados Unidos, o Tricolor do Pici venceu o Chicago Fire por 1 a 0, ontem à tarde, no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida. Moisés fez o único gol do amistoso, no segundo tempo.

A delegação já retornou ao Brasil na noite de ontem e tem chegada à Capital prevista para a manhã de hoje. Na próxima quinta-feira, 23, às 20 horas, no Presidente Vargas, o Leão faz o primeiro duelo oficial no ano, diante do Moto Club-MA, pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

No Campeonato Cearense, o Leão entra em campo somente no sábado, 25, às 16h30min, diante do Horizonte, no Estádio Domingão, na região metropolitana.

Após ter sido derrotado pelo Miami United, no último sábado, 18, utilizando uma formação alternativa, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou para o amistoso o que, em tese, pode ser considerado o time titular, embora o treinador tenha feito alguns testes.

O torcedor também viu rostos conhecidos, como João Ricardo, Kuscevic, Pochettino, Moisés e Lucero. Ainda pôde, também, analisar reforços da equipe, como Pol Fernandéz e Diogo Barbosa — Dylan Borrero viria a entrar no segundo tempo.

Do outro lado, o Chicago Fire também utilizou o duelo para se preparar visando sua estreia na Major League Soccer (MLS), principal liga americana de futebol.

Neste cenário, os 45 minutos iniciais foram estudados, mas pouco produtivo. Do lado tricolor, a boa notícia foi Pol, que se apresentou como um jogador que pode vir a ser importante ao longo da temporada, conduzindo o meio-de-campo tricolor. As poucas chegadas ofensivas partiam, em sua maioria, do seu pé.

Moisés também era uma válvula de escape importante. Fazendo uso de uma das suas principais características, a velocidade, o camisa 21 tentou incomodar pelo lado esquerdo do ataque, mas esbarrava na falta de capricho ao finalizar a jogada.

De concreto mesmo, somente um chute de Marinho, de fora da área, aos 32 minutos, mas o goleiro Christopher defendeu. Do lado norte-americano, nenhuma tentativa de gol, tornando João Ricardo um mero espectador.

No retorno, o que se viu foi um Fortaleza mais aceso. Afinal, era o último dia de Orlando Cup — e da primeira pré-temporada internacional —, e o Tricolor queria retornar ao Brasil com vitória.

Mais intenso, o Leão intensificou as jogadas pelas laterais, usufruindo não somente dos pontas, Marinho e Moisés, quanto dos laterais Mancuso e Diogo Barbosa — este último, porém, deixou a desejar.

Foi pelo lado direito que o gol tricolor sairia. Lucero fez boa jogada e cruzou para Moisés, de cabeça, balançar as redes adversárias e pôr o Leão do Pici na frente no duelo.

No decorrer do jogo, Vojvoda fez sete substituições e deu vez a Dylan Borrero, Calebe, Bruno Pacheco, Gustavo Mancha, Tinga, Kauê Canela e Emmanuel Martínez. O Leão apenas controlou o duelo e saiu vencedor.