No Rio de Janeiro, Fortaleza BC encara Botafogo para tentar sair da lanterna do NBB

Foto: Vinicius Molz Schubert/União Corinthians Armador Enzo é uma das peças do Carcalaion

O Fortaleza Basquete Cearense teve pouco tempo para lamentar a derrota diante do Vasco da Gama. Ainda no Rio de Janeiro, o Carcalaion tem novo desafio hoje, contra o Botafogo, a partir das 19h30min, no Ginásio Oscar Zelaya. O embate terá transmissão pelo YouTube do NBB, NBB Basquetpass e UOL.

No último sábado, 18, o time cearense amargou revés por um ponto de diferença para o Vasco: 75 a 74. O resultado negativo em um duelo acirrado colocou novamente o Fortaleza BC na última colocação da competição nacional, com apenas 23,8% de aproveitamento.

A principal razão para a campanha ruim do Carcalaion é o retrospecto como visitante. A equipe comandada por Flávio Espiga soma dez derrotas e somente uma vitória em 11 duelos longe de Fortaleza. O único triunfo fora de casa foi contra a Unifacisa-PB, em dezembro.

Adversário da vez, o Botafogo também vive mau momento na temporada do NBB, com três derrotas consecutivas. O Glorioso ocupa o 16º lugar (antepenúltima posição), com 28,6% de aproveitamento. Os cariocas conquistaram somente seis triunfos em 21 partidas.

Dentro de casa, foram oito reveses e três triunfos. O compromisso mais recente, inclusive, foi no Rio de Janeiro, e acabou com vitória da Unifacisa por 83 a 71, na última quinta-feira, 16. Anteriormente, o Botafogo já tinha perdido para Pinheiros-SP (75 a 63) e Corinthians (84 a 79).

No embate do primeiro turno, em outubro, o Glorioso levou a melhor sobre o Fortaleza BC na capital cearense: 77 a 52.

Após a rodada dupla no Rio de Janeiro, o Carcalaion volta para Fortaleza e terá um intervalo no calendário de jogos. A próxima partida será apenas no dia 7 de fevereiro, contra o Brasília (atual terceiro colocado), no Centro de Formação Olímpica. Na sequência, volta ao Rio para encarar o vice-líder Flamengo, no dia 13.