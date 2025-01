Copa do Nordeste começa nesta terça com CSA x Confiança e terá 3 cearenses na disputa

Foto: Fabio Souza/CBF Na edição de 2024, o Fortaleza se consagrou campeão após derrotar o CRB nos pênaltis

Com Ceará, Fortaleza e Ferroviário como representantes do futebol cearense, a Copa do Nordeste terá seu início nesta terça-feira, dia 21, com o duelo entre CSA-AL e Confiança-SE, às 21h30min, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Para a edição desta temporada, a Lampions contará com um novo formato, sem os tradicionais clássicos estaduais na fase de grupos.

Neste ano as equipes de cada grupo se enfrentarão entre si. Os quatro melhores se classificam para o mata-mata, disputado em jogo único até a grande final – onde há partidas de ida e volta. O Ceará está na Chave B, ao lado do Bahia, enquanto o Fortaleza está na Chave A, junto a Vitória, Sport e Ferroviário.

De forma inédita, a Copa do Nordeste terá, em 2025, cinco clubes que estão na elite do Campeonato Brasileiro. O quinteto, formado por Ceará, Fortaleza, Bahia, Vitória e Sport, larga com favoritismo pelo título, contexto reforçado pelo maior poder financeiro e pela melhor qualidade técnica do elenco em relação aos demais times do torneio, que ocupam divisões inferiores.

Apesar da força do Bahia, impulsionado pelo Grupo City, dono da SAF do Esquadrão, o protagonismo está voltado para Ceará e Fortaleza — os maiores campeões da Lampions desde que o torneio voltou a ser disputado oficialmente, em 2013, com três títulos cada.

O Alvinegro de Porangabuçu estreia na próxima quarta-feira, dia 22, contra o Náutico, em duelo que acontece no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE). O Timbu, que disputará a Série C em 2025, vem de derrota para o Central no Campeonato Pernambucano. O Vovô, por outro lado, entrou em campo pelo Campeonato Cearense no fim de semana passado e venceu o Tirol por 2 a 1 no Presidente Vargas.

Já o Tricolor entra em campo pelo Nordestão na próxima quinta-feira, dia 23, às 19 horas, para encarar o Moto Club-MA, no estádio Presidente Vargas, na Capital. A partida marcará a estreia oficial do Fortaleza em 2025, após pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos. O time maranhense, que não tem calendário nacional neste ano, chega confiante para o jogo após eliminar dois times da Série C na fase preliminar da Lampions (Retrô-PE e Botafogo-PB).

Copa do Nordeste 2025: premiações

Com maior distribuição de prêmio concentrada na fase de grupos, a Copa do Nordeste terá um aumento de 5% em relação aos valores pagos na edição do ano passado. Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport, que fazem parte do pote 1 por terem a melhor posição no ranking da CBF, receberão, cada um, R$ 3,5 milhões somente por participar do certame regional.

O Ferroviário, outro representante cearense, está no pote 3 e receberá R$ 2 milhões — o Tubarão da Barra conquistou vaga na fase de grupos do Nordestão após eliminar o Santa Cruz-RN e o Treze-PB na etapa preliminar. O Tubarão, vale ressaltar, estreia no certame contra o Sport, na próxima quarta-feira, 22. Os times do pote 2 ganham R$ 2,6 milhões, enquanto os do pote 4 recebem R$ 1,3 milhão.

Pote 1 : Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport: R$ 3,5 milhões



: Fortaleza, Bahia, Ceará e Sport: R$ 3,5 milhões Pote 2 : CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa: R$ 2,6 milhões



: CRB, Vitória, CSA e Sampaio Corrêa: R$ 2,6 milhões Pote 3 : Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos: R$ 2 milhões



: Náutico, Confiança, Ferroviário e Altos: R$ 2 milhões Pote 4: América-RN, Juazeirense, Moto Club e Sousa-PB: R$ 1,3 milhão

Ao time campeão, o prêmio será de R$ 2,2 milhões, enquanto o vice receberá R$ 1,4 milhão. Caso um clube do pote 1 conquiste a taça da Lampions, o montante total supera a marca dos R$ 7 milhões. Veja as quantias: