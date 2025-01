Fortaleza anuncia contratação do zagueiro David Luiz, ex-Flamengo

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo O zagueiro David Luiz, novo reforço do Fortaleza, venceu Copa Libertadores de 2022 com o Flamengo

O Fortaleza oficializou ontem a contratação do experiente zagueiro David Luiz, que estava no Flamengo. O contrato do jogador de 37 anos será até o fim de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada a partir de metas alcançadas.

O Leão já tinha conversas com o defensor e o estafe dele desde os últimos dias de 2024, após o Flamengo definir que não iria renovar contrato. O zagueiro com passagens na seleção brasileira esteve na mira de Vasco, Corinthians e Cruzeiro, além do Olympiacos, da Grécia.

Os valores do contrato estão dentro da realidade do Fortaleza, inclusive com salários mensais inferiores a outros nomes do elenco, e com um vínculo por duas temporadas para garantir estabilidade.

O Fortaleza vê David como um jogador experiente, multicampeão e com espírito de liderança, valências que agregariam ao elenco de Juan Pablo Vojvoda para esta temporada. Além disso, o Leão entende que o atleta ainda desempenha bom nível técnico e que com zelo quanto à parte física, evitando maiores desgastes, é possível tê-lo saudável ao longo de 2025.

O jogador paulista e seu representante tiveram várias conversas com o CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, que foi o responsável por tocar a negociação. O nome de David Luiz também teve sinal verde de Juan Pablo Vojvoda, que já conta com Brítez, Cardona, Gastón Ávila, Kuscevic e Titi para o setor.

David Luiz tem boas lembranças da Arena Castelão, palco dos jogos do Fortaleza. Na Copa do Mundo de 2014, o zagueiro anotou belo gol de falta na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, pelas quartas de final.

Revelado pelo Vitória, o zagueiro rumou ainda jovem para a Europa, onde construiu carreira. Defendeu Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal antes de retornar ao Brasil, em 2021, para vestir a camisa do Flamengo.

David Luiz também teve longa trajetória na seleção brasileira e disputou a Copa das Confederações de 2023 — em que a Amarelinha foi campeã —, a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2015.

O defensor é campeão da Liga dos Campeões, bicampeão da Liga Europa, campeão da Premier League, bicampeão da Liga Francesa, campeão português, tricampeão da Taça da Inglaterra, bicampeão da Taça da França, bicampeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Libertadores, entre outras conquistas.