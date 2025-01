Fortaleza BC vence Botafogo por 83 a 74 e sai da lanterna no NBB

Foto: Wallace Lima/Botafogo Fortaleza BC e Botafogo se enfrentaram nesta segunda-feira, 20, pelo NBB.

Depois de bater no aro contra o Vasco da Gama, perdendo por um ponto, o Fortaleza Basquete Cearense voltou a vencer no NBB. Na noite desta segunda-feira, 20, o Carcalaion derrotou o Botafogo por 83 a 74, em partida realizada no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano, no Rio de Janeiro.

Com o resultado, o Carcalaion saiu da lanterna do torneio nacional, lugar agora ocupado pelo Caxias do Sul, e conquista seu segundo triunfo como visitante no torneio. De quebra, o time cearense encostou no próprio Botafogo, que é o atual 16º colocado, ocupando a última vaga para os playoffs.



Na luta por vaga na fase de mata-mata, Fortaleza BC e Botafogo protagonizaram uma partida bem disputada. No primeiro quarto, a vantagem ficou com a equipe da casa por três pontos de diferença: 20 a 17. No segundo, o Carcalaion conseguiu ser superior em boa parte do embate, principalmente com Orresta, mas com o placar pegado o Glorioso conseguiu se colocar novamente na frente no último segundo com uma cesta de três de Sifontes.

Na terceira etapa, o jogo se tornou ainda mais igualado entre os times e, com uma vitória do Fortaleza BC por 21 a 19, o placar geral ficou igualado em 56 a 56, o que levou a decisão para o último tempo. Com destaques na atuação de Enzo, Renan e Orresta, o Fortaleza conseguiu construir uma vantagem de 27 a 18, que foi o suficiente para confirmar o triunfo tricolor.

O cestinha da partida foi Renan, com 29 pontos. Ele ainda foi um dos líderes em rebotes, com 6. Orresta, com 16 pontos e 7 assistências, também foi decisivo. Do lado carioca, Sifontes, com 16 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, foi o melhor em quadra.

Agora, o Fortaleza Basquete Cearense só volta as quadras somente no início de fevereiro. O Carcalaion irá receber pela 17ª rodada o Brasília Basquete no dia 7, sexta-feira, às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.