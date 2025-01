Zaga do Ceará em 2025: setor ganha reforços, mas perde melhor defensor de 2024

Foto: AURÉLIO ALVES Marllon foi principal reforço para a defesa do Ceará

Ciente do nível de dificuldade que enfrentará na temporada de 2025, o Ceará foi ao mercado e reforçou um dos setores mais cruciais do seu elenco: a defesa, especialmente a dupla de zaga. Ao todo, são três caras novas que chegam para agregar experiência e técnica ao plantel.

Entre os nomes, está o zagueiro Marllon, que já fez sua estreia pela equipe nesse sábado, 18, na vitória por 2 a 1 diante do Tirol. No duelo, o camisa 3 teve atuação positiva, especialmente na primeira etapa, ao lado de Ramon Menezes, um dos remanescentes do time para o novo ano.

"Obviamente, a gente sabe que o entrosamento vai faltar nos primeiros jogos. Mas, no geral, pelo coletivo que fizemos no jogo de sábado, foi muito positivo. Ainda não estamos 100% fisicamente, mas aos poucos vamos nos entrosando e nos comunicando. Falando do Ramon Menezes, eu já conhecia ele. Jogamos juntos no Cruzeiro em 2020. Já conhecia a pessoa e o jogador, então fica mais fácil o diálogo e entrosamento", disse Marllon em entrevista coletiva ontem, na sede do clube.

Aos 32 anos, o defensor chegou ao Ceará após quatro temporadas no Cuiabá-MT, onde disputou 194 jogos e virou uma das referências do time. Antes de jogar pelo Dourado, Marllon acumulou passagens por outros clubes do Brasil, como Flamengo-RJ, Corinthians-SP, Cruzeiro-MG, Atlético-GO e Ponte Preta-SP.

Além dele, outro "xerife" que chega para reforçar a zaga alvinegra é Willian Machado, destaque do Operário-PR na Série B 2024. Para ter o atleta, o Vovô precisou vencer a concorrência do Atlético-MG. Canhoto, o novo camisa 23 deve disputar posição com Ramon Menezes durante a temporada.

Por fim, quem também chegou foi Éder, ex-América-MG. Aos 29 anos, ele foi um dos destaques do Coelho nos três anos em que defendeu a equipe de Belo Horizonte (MG). Foram 131 jogos, quatro gols marcados e uma assistência. Lá, participou da campanha que levou o clube à disputa da Copa Libertadores da América na temporada 2022.

No entanto, nem tudo são flores quando se trata da posição de zagueiros no Ceará. Isso porque o time alvinegro deve perder o jovem David Ricardo já nos próximos dias. Em negociação avançada com o Botafogo-RJ, o camisa 4 tem sua saída tratada internamente como "iminente".

Atualmente, os clubes discutem detalhes da operação, como forma de pagamento — o Ceará também tenta receber um valor maior. O defensor, inclusive, esteve de fora do jogo contra o Tirol, mas, de acordo com a assessoria do time, a ausência se deu porque ele se tornou pai e só retomou a rotina de treinos na sexta-feira passada, véspera do duelo.



Com as mudanças, é notória a ideia da diretoria em reformular o setor visando um nível maior de competitividade. Ao todo, o técnico Léo Condé tem sete opções para duas vagas: Éder, Gabriel Lacerda (lesionado), Luiz Otávio (lesionado), Marllon, Ramon Menezes, Willian Machado e David Ricardo — que deve deixar o clube.



Nesta temporada, o Ceará disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.