Djokovic derrota Alcaraz de virada e avança à semifinal do Aberto da Austrália

Foto: MARTIN KEEP Serbia's Novak Djokovic celebrates victory over Spain's Carlos Alcaraz after their men's singles quarterfinal match on day ten of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 22, 2025.

O tenista sérvio Novak Djokovic, atual número 7 do mundo, derrotou o espanhol Carlos Alcaraz (3º do ranking) ontem e se classificou para enfrentar o alemão Alexander Zverev (2º) na semifinal do Aberto da Austrália, em Melbourne.

Djokovic fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4, 6/3 e 6/4, em três horas e 37 minutos na Rod Laver Arena. O sérvio, que completará 38 anos em maio, busca seu 11º título em Melbourne e seu 25º Grand Slam — ele é o maior campeão da história no masculino tanto na Austrália, quanto em majors.

Seu adversário por uma vaga na final será Zverev, que horas antes derrotou o americano Tommy Paul (11 do mundo), também em quatro sets.

Em um duelo de muita intensidade e com jogadas espetaculares, Djokovic usou a experiência para vencer, apesar de ter sentido um desconforto na coxa esquerda. Por sua vez, Alcaraz cai pelo segundo ano consecutivo nas quartas de final do Aberto da Austrália, o único título Grand Slam que ainda não conquistou.

Aos 21 anos, o espanhol já venceu Roland Garros (2024), Wimbledon (2023 e 2024) e o US Open (2022) e tenta ser o jogador mais jovem a levantar o troféu nos quatro principais torneios do circuito. Sua última chance de recorde será na próxima edição do Aberto da Austrália.

Djokovic vai disputar semifinal em Melbourne pela 12ª vez na carreira, uma marca só superada pelo suíço Roger Federer (15). Em 2024, o sérvio foi eliminado nessa fase pelo italiano Jannik Sinner (número 1 do mundo), atual campeão. Este ano, ambos não poderão se enfrentar antes da final.

A outra final será definida hoje, dos confrontos entre Sinner e o australiano Alex de Minaur e o americano Ben Shelton e o italiano Lorenzo Sonego — este, o algoz do prodígio brasileiro João Fonseca.