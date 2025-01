Ferroviário estreia na Copa do Nordeste diante do Sport e busca 1ª vitória no confronto

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Kiuan, junto ao Tutuba, mascote do Ferroviário

De volta à competição após ficar fora na temporada passada, o Ferroviário estreia nesta quarta-feira, 22, na Copa do Nordeste. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 21h30min, o Tubarão enfrenta o Sport-PE pela primeira rodada do Grupo A do certame.

Diante de sua torcida, o time terá a chance de apagar o desempenho aquém do esperado do domingo, 19, quando o Peixe foi derrotado pelo Horizonte por 2 a 1, no Campeonato Cearense.

Assim, o embate contra os pernambucanos é visto como uma oportunidade de recuperar a confiança dos atletas, especialmente considerando que o Leão da Ilha disputará a Série A do Campeonato Brasileiro neste ano.

Para isso, no entanto, o escrete coral terá de superar, além do adversário, um tabu. Em quatro confrontos na história entre as duas equipes, o Ferroviário nunca venceu o Rubro-Negro. Foram duas vitórias do Sport e dois empates.

O último enfrentamento, contudo, traz boas lembranças à torcida cearense. Em 2018, justamente na Ilha do Retiro, o Ferrão eliminou o Sport na Copa do Brasil após uma disputa de pênaltis. No tempo normal, houve empate por 3 a 3.

O contexto agora é outro. Após o revés contra o Galo do Tabuleiro, o técnico Tiago Zorro comentou sobre o início de temporada da equipe da Barra do Ceará. "Estamos muito no começo. É o primeiro jogo de duas competições. Não temos um elenco muito numeroso, então não será possível fazer grande gestão de jogadores."

"Agora temos o Sport, sabemos das dificuldades, mas os rapazes já demonstraram capacidade de superação e podem fazer melhor", acrescentou. Para chegar à fase de grupos, o Ferroviário eliminou o Santa Cruz-RN e o Treze na fase preliminar da Copa do Nordeste.

Para o confronto, o Ferroviário não contará com seu principal jogador dos últimos anos: Ciel. O camisa 99 está lesionado, conforme confirmado por Zorro. Segundo ele, ainda não há previsão de volta do atacante aos campos.

O adversário do Tubarão, o Sport, vive um clima de pré-temporada, apesar de já ter disputado três rodadas do Campeonato Pernambucano — todas terminando empatadas. Para o duelo, o técnico português Pepa ainda tem algumas indefinições na escalação.

Isso porque o treinador conta com apenas um volante no elenco, Zé Lucas, oriundo da base. Além dele, Ariel, também formado nas categorias de base do Leão, será relacionado para a partida.

Ferroviário x Sport

Ferroviário

5-3-2: Sivaldor Jr; Rikelmy, Wesley Junio, Jefão, João Cubas e Pablo Alves; João Vitor, Gharib e Rodrigo Fuzil; Allanzinho e Gustavo. Técnico: Tiago Zorro

Sport

4-3-3: Caíque França; Hereda (Di Plácido), Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Fabrício Domínguez, Zé Lucas (Adriel) e Lucas Lima; Tití Ortiz, Barletta (Romarinho) e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa

Data: 22/2/2025

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Horário: 21h30min

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho-RN

Assistentes: Lorival Candido das Flores-RN e Edilene Freire da Silva-RN

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO