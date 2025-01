Reforço além do campo: o impacto da contratação de David Luiz para a marca do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC David Luiz tem agrega títulos, liderança e carisma

A mobilização de dezenas de torcedores no Aeroporto Pinto Martins, na madrugada de ontem, e a repercussão internacional dão a dimensão do peso da chegada de David Luiz ao Fortaleza. Para além do ganho técnico, o experiente e multicampeão zagueiro de 37 anos agrega relevância à marca do clube do Pici e pode alavancar o número de sócios-torcedores e a venda de produtos, além de adicionar maior visibilidade ao trabalho de sucesso do Tricolor.

O anúncio nas redes sociais já foi uma prévia, com o alcance das publicações e o Leão aproveitou a oportunidade para exibir a cultura local. David tem 24 milhões de seguidores no Instagram, 15 vezes mais que o Fortaleza, que tem 1,6 milhão.

Agora com as imagens atreladas e publicações conjuntas, o perfil do clube pode ser turbinado pelos números do jogador, que virou destaque em veículos de comunicação de Espanha, França e Argentina pelo acerto por duas temporadas com o novo time.

"Assim como nos orgulhamos de nossa cidade e da história do nosso clube, trazer David Luiz também é um orgulho para todos que fazem o Fortaleza Esporte Clube. Além disso, o próprio atleta está superfeliz e envolvido em tudo que gira nessa relação que começa agora", destacou Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, ao site oficial do clube.

Carismático e acostumado ao apelo midiático, o defensor se mostrou disposto a participar de ações de marketing e contribuir com o Leão fora dos gramados. A vasta e tradicional cabeleira do camisa 23 deixa os torcedores na expectativa pela venda de perucas, mas o Fortaleza comercializará outros itens licenciados, em parceria com a Volt: camisas personalizadas e numeração com autógrafo, por exemplo.

O programa de sócios também pode ser alavancado a partir da chegada do zagueiro com passagens na seleção brasileira. O Tricolor conta com 40.574 associados e mira alcançar os 50 mil até junho. No embalo da contratação de David Luiz, o clube disponibilizou um cupom — que leva o nome do jogador — de 15% de desconto para novos sócios.

"O Fortaleza projeta atingir o número de 50 mil sócios em seu programa de sócios-torcedores até junho de 2025, enquanto lojas e licenciamento estimam ultrapassar em 10% as vendas no geral, com possibilidades de novos produtos. Em se tratando de redes sociais, o crescimento em nossos perfis pode passar de 10% também", projetou Rafael Ximenes, diretor comercial do Fortaleza, ao Esportes O POVO.

Na parte esportiva, com qualidade técnica e espírito de liderança, o zagueiro também vai atrair mais holofotes para o bons resultados do Fortaleza nos últimos anos, com campanhas históricas no Campeonato Brasileiro, participações na Libertadores e final da Sul-Americana, além de títulos regionais e estaduais.

"Eu não vou entrar em um clube onde não tem construção, e sim em um clube que já está estabilizado e pronto para ganhar títulos", ressaltou David Luiz. "Quero estar com a mesma ambição quando eu não tinha conquistado nenhum título na minha carreira, lutar bastante, poder fazer história em um time que já vem se estabilizando e vem construindo isso", completou.