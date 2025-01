Atual campeão, Fortaleza recebe o Moto Club-MA no PV na estreia pela Copa do Nordeste

Foto: Fco Fontenele/O POVO Moisés foi decisivo no título da Copa do Nordeste pelo Fortaleza em 2024

Após realizar boa parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, o Fortaleza terá, nesta quinta-feira, 23, o primeiro contato com a torcida tricolor em 2025. O esperado encontro acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, às 19 horas, contra o Moto Club-MA, em partida que marca a estreia do Leão do Pici no ano e também na atual edição da Copa do Nordeste.

Campeão do torneio em 2024 — título que conquistou após derrotar o CRB nos pênaltis —, o Tricolor chega para disputar a Lampions com o anseio de vencer o bicampeonato, feito que consolidaria a hegemonia do clube na Região desde o retorno oficial da competição, em 2013. A equipe cearense soma três taças no período (2019, 2022 e 2024).

Ao terminar 2024 em alta, como quarto colocado da Série A e classificado à fase de grupos da Libertadores, o Fortaleza não teve, naturalmente, uma grande reformulação no elenco. Pelo contrário, buscou peças pontuais no mercado da bola e contratou seis reforços: o goleiro Brenno, os zagueiros David Luiz e Gastón Ávila, o volante Pol Fernández, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Dylan Borrero.

Assim, a tendência é de que o treinador Vojvoda promova, diante do Moto Club, a estreia de alguns dos novos nomes que chegaram ao Pici, como o argentino Pol Fernández, ex-Boca Juniors, e o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Fluminense. Outro atleta presente será Brenno, que foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira, 22, na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos.

“Eu já sei da importância que tem esse torneio no Nordeste e para nossa equipe também, aqui no Fortaleza. Então nós encaramos com muita responsabilidade, assim como em todos os jogos que teremos nesta temporada”, disse o goleiro durante a entrevista coletiva no Pici.

Por outro lado, Vojvoda deve ter, ainda, algumas ausências. O badalado David Luiz, recepcionado com grande festa no Aeroporto Pinto Martins na terça-feira passada, 21, está regularizado no sistema da CBF (BID), mas não será relacionado para o jogo, o que se justifica pelo pouco tempo na capital cearense. Gastón Ávila, que ainda não chegou a Fortaleza, é outro que fica de fora da partida.

Adversário do Leão, o Moto Club conquistou vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste após superar a etapa preliminar, onde eliminou dois clubes que vão disputar a Série C do Campeonato Brasileiro neste ano: o Retrô-PE e o Botafogo-PB. Vale destacar que a equipe maranhense não tem calendário nacional em 2025.

Além do desafio em relação a poderio técnico e financeiro do adversário, o Papão tem o tabu de nunca ter vencido o Fortaleza como visitante. Foram 11 jogos neste contexto, com dez vitórias do Leão e apenas um empate. A última vez que se enfrentaram na capital cearense, porém, foi pela Série C de 2017, ou seja, há oito anos.

Fortaleza x Moto Club-MA: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Martínez e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Moto Club-MA

4-5-1: Allan Thiago; Yan Couto, Yan Cristian, Maurício e Gustavo; Felipe Dias, Pedro Dias, Matheus Silva, Danilo Pires e Luís Gustavo; Lucas Lopeu. Técnico: Zé Augusto.



Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 23/1/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Jardiel Da Rocha Soares-PI

Assistentes: Rogério De Oliveira Braga-PI e Maura Cunha Costa-PI

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO e Premiere