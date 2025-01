Ceará joga mal nos Aflitos e é derrotado pelo Náutico pelo Nordestão

Foto: Marlon Costa / Agif / Estadão Conteúdo Pedro Henrique, do Ceará, cobra companheiros em campo

No segundo jogo do ano, o Ceará protagonizou uma atuação ruim e perdeu por 1 a 0 para o Náutico-PE, na noite de ontem, no Estádio dos Aflitos, no Recife (PE), pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Apesar do Timbu estar na Série C do Campeonato Brasilerio, a partida era um teste com nível de exigência maior neste início de temporada, pelo histórico do confronto e pelo duelo ter sido disputado em solo pernambucano. E, neste contexto, o Vovô deixou a desejar, evidenciando carências técnicas, táticas e de peças no elenco.

Depois da estreia na temporada com vitória pelo Campeonato Cearense, nesse fim de semana, o técnico Léo Condé praticamente repetiu a escalação do Ceará para encarar o Timbu — a única mudança entre os titulares foi Dieguinho, que já tinha sido acionado com dois minutos de jogo. A postura e o desempenho do time, porém, foram bem diferentes no território adversário.

Mais reativo, o Alvinegro tinha dificuldades para construir lances ofensivos, o que obrigava Mugni a voltar para o campo de defesa para buscar a bola. Galeano era uma tentativa de válvula de escape, mas não tinha com quem trabalhar jogadas — Aylon ficou apagado como centroavante.

Dieguinho e Fernando Sobral alternaram entre a lateral e o meio-campo, mas apresentaram pouca ação no ataque e brechas defensivas. Richardson também não conseguiu contribuir na transição, o que deixou o Ceará sem tanta iniciativa e permitiu mais espaços ao Náutico, que pecava nos cruzamentos.

Apesar disso, foi o Vovô que assustou pela primeira vez: antes dos dois minutos, Pedro Henrique recebeu passe em profundidade de Aylon, invadiu a área e bateu cruzado para balançar as redes, mas o assistente marcou impedimento. Na fase de grupos da Copa do Nordeste, vale lembrar, não tem VAR e o lance era bem difícil.

A partir daí foram os donos da casa que tiveram maior volume ofensivo, sempre buscando Paulo Sérgio como homem de referência na área. Aos quatro minutos, o camisa 9 recebeu cruzamento de Patrick Allan, mas furou ao ser interceptado por Dieguinho. Patrick Allan "testou" ainda Keiller em chute forte de fora da área e viu o goleiro alvinegro espalmar.

Em um primeiro tempo de nível técnico baixo nos Aflitos, ainda sobrou tempo para Marcos Ytalo cruzar, Dieguinho se antecipar a Paulo Sérgio na pequena área e cortar a bola, evitando a finalização do ataque alvirrubro de frente para o gol.

Na volta para a segunda etapa, Condé sacou Galeano e colocou o estreante Willian Machado para tentar reforçar o sistema defensivo do Ceará em um 3-5-2, mas não surtiu efeito. Logo no primeiro minuto, Luiz Paulo cruzou, Samuel avançou livre pequena área e finalizou mal, desperdiçando o gol. Luiz Paulo apareceu de novo minutos depois, mas para bater cruzado com perigo.

Aos 11, o Náutico aproveitou novo vacilo alvinegro e balançou as redes: Paulo Sérgio aproveitou lançamento, ganhou disputa com Marllon e ficou em ótima condição na área, diante de Keiller, para fazer 1 a 0. O Vovô fez outras mexidas depois do gol alvirrubro, mas o Timbu manteve o ritmo: Marcos Ytalo, em arremate cruzado, e Patrick Allan, com chute na trave e escanteio perigoso, levaram perigo à meta alvinegra.

Sem poderio ofensivo, mesmo com as entradas de Recalde e João Victor, o Ceará teve uma última oportunidade em chute de Pedro Henrique, mas amargou o primeiro revés de 2025.

O próximo compromisso do Alvinegro será o Clássico da Paz diante do Ferroviário, no próximo domingo, 26, às 17 horas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense.

Náutico 1x0 Ceará: ficha técnica

Náutico

4-4-2: Wellerson; Marcos Ytalo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Sousa, Auremir (Maranhão), Marco Antônio e Patrick Allan (Igor Pereira); Paulo Sérgio (Hélio Borges) e Samuel Otusanya (Geovane). Técnico: Marquinhos Santos

Ceará

4-3-3: Keiller; Dieguinho, Marllon (João Victor), Ramon Menezes e Nicolas (Matheus Bahia); Richardson, Fernando Sobral (Lourenço) e Mugni (Recalde); Galeano (Willian Machado), Aylon e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé

Local: Estádio dos Aflitos, no Recife (PE)

Data: 22/1/2025

Árbitro: Emerson Souza Silva/BA

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha/BA e Patrícia dos Reis/BA

Gols: 11min/2ºT - Paulo Sérgio

Cartões amarelos: Richardson (CEA)

Público e renda: 5.687 presentes/R$ 142.828,00