Ferroviário leva gol no fim e é derrotado pelo Sport na estreia da Copa do Nordeste

Foto: Lenilson Santos/ Ferroviário AC Gharib e Dominguez disputam bola no meio-campo

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ferroviário foi derrotado pelo Sport, por 2 a 1, em duelo válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Diante de um time de Série A, o Tubarão da Barra fez jogo equilibrado, com três gols no segundo tempo. Matheus Alexandre, no último minuto dos acréscimos, deu a vitória ao rubro-negro pernambucano. Os outros gols foram de Gustavo Maia, para o Sport, e João Victor, para o Ferroviário.

Com um início de temporada pouco regular, o Ferroviário de Tiago Zorro encontrou um forte adversário na quarta partida do ano. O Sport, comandado pelo também português Pepa, fazia a estreia de seu elenco principal na temporada.

Sem conseguir fechar 100% do grupo antes do início do Nordestão, a equipe pernambucana sofreu com a falta de volantes e precisou jogar com um meio-campo menos marcador e mais técnico.

O Ferroviário se aproveitou do fato para jogar de uma forma mais fechada, com cinco jogadores na linha de defesa e três volantes no meio. No ataque, Allanzinho e Gustavo eram responsáveis por marcar a saída de bola e puxar contra-ataques.

O Leão da Ilha teve mais posse de bola, 71% no primeiro tempo, mas não tornou ela efetiva. O Tubarão da Barra conseguiu deixar Tití Ortiz, volante do Sport responsável pela saída de bola, desconfortável durante todo o primeiro tempo, o que forçou os visitantes a saírem muito com seus laterais.

Rikelmy, ala-direito coral, era responsável por cobrir as subidas de Igor Cariús e fez um bom trabalho impedindo que o lateral chegasse à linha de fundo. Quando o camisa 16 do time pernambucano tentava se associar com Barletta, o ponta por aquele lado, Rikelmy recebia o apoio do zagueiro Wesley Junio, dificultando uma jogada individual dos adversários.

Lucas Lima, camisa 10 do Sport, se movimentou bastante para tocar na bola, mas nem a conhecida habilidade do jogador foi suficiente para “abrir” o ferrolho montado por Zorro. Wylliam Maranhão, Gharib e João Victor fizeram um jogo muito correto, fechando as opções de passe pelo centro.

O Ferrão também não foi só defesa, conseguindo muitas vezes subir suas linhas de marcação para retomar a bola ainda na altura de meio-campo e puxar contra-ataques a partir disso. Porém, a chance mais clara dos donos da casa foi uma cabeçada errada de Gustavo.

No segundo tempo, o Sport continuou com o controle do jogo e pressionou bastante os donos da casa. Com dificuldade de construir, Pepa colocou Matheus Alexandre e Hyoran — alteração essa que permitiu que Lucas Lima atuasse mais como um camisa 8.

Foi dessa forma que o meia, na altura do meio-campo, deu um lançamento para Matheus Alexandre, que cruzou rasteiro para área e Gustavo Maia, após corta luz de Barletta, finalizou e marcou o primeiro gol da partida.

A alegria do Sport, porém, durou pouco. Em jogada veloz após a saída, o Ferroviário atraiu os pernambucanos para o lado direito do campo, deixando um espaço entre Chico e Igor Cariús. João Victor infiltrou por ali e finalizou cara a cara com Caíque França para deixar tudo igual.

Após o empate, o time visitante seguiu pressionando e conseguiu criar mais chances pelo meio, porém, foi pelas laterais que o gol da vitória saiu. Em tabelinha de Romarinho e Lenny Lobato, o Sport conseguiu jogar a bola na área, ela passou por Gonçalo Paciência e chegou a Matheus Alexandre na segunda trave. Ele precisou apenas completar para o gol.



Após o revés, o Ferrão muda seu foco para o Campeonato Cearense, onde irá encarar o Ceará, no primeiro clássico da temporada. O jogo também será realizado no PV, neste domingo, 26, às 17 horas.

Nordestão

Ferroviário

5-3-2: Sivaldo Jr; Rikelmy (Kauê Leonardo), Wesley Junio, Jefão, João Cubas e Pablo Alves (Carlos Junio); Willyam Maranhão, Gharib e João Vitor (Matheus Xavier); Allanzinho (Jan) e Gustavo (Kiuan).

Sport

4-3-3: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), Antônio Carlos, Chico e Igor Carús; Fabricio Dominguez (Hyoran), Tití Ortiz (Lenny Lobato) e Lucas Lima; Gustavo Maia (Romarinho), Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Gonçalo Paciência)

Téc: Pepa

Quando: 22/1/2025

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Lorival Candido das Flores (RN) e Edilene Freire da Silva (RN)

Gols: Sport - Gustavo Maia (18 min/2T) e Matheus Alexandre (50 min/2T); Ferroviário - João Vitor (20 min/2T)

Cartão amarelo: Wesley Junio (Ferroviário)