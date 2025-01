Fortaleza domina Moto Club e estreia com vitória por 2 a 0 na Copa do Nordeste

Foto: Aurélio Alves / O POVO Lucero anotou o primeiro gol do Fortaleza contra o Moto Club

Em jogo sem sustos, o Fortaleza estreou oficialmente na temporada com vitória sobre o Moto Club-MA na noite de ontem, por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas (PV), na capital cearense, pela primeira rodada da Copa do Nordeste, competição em que defende o título.

Além do duelo em campo, a noite no PV também contou com outros momentos marcantes. Um deles envolveu o cantor Raimundo Fagner, para quem o Fortaleza lançou um uniforme especial em homenagem aos 50 anos de carreira. O kit será utilizado exclusivamente no Nordestão. O músico, torcedor ilustre do Leão, entrou em campo com os jogadores e foi saudado pelos tricolores presentes.

Contratação mais badalada do Fortaleza para a temporada de 2025, o zagueiro David Luiz não apenas se fez presente para assistir à vitória do Fortaleza, como foi apresentado de forma oficial ao torcedor do clube, no intervalo do duelo.

Sobre o jogo, apesar do contexto de estreia na temporada e, consequentemente, da falta de ritmo, o Fortaleza fez, contra o Moto Club, o que se esperava de um clube da elite diante de um adversário sem divisão nacional: imposição, pressão e controle. Superior técnica e taticamente, o Leão do Pici não encontrou muitas dificuldades perante o clube maranhense, que, dentro de suas limitações, não abdicou de lutar.

O time titular escalado por Vojvoda teve a base formada por jogadores remanescentes do ano passado. A exceção ficou por conta das estreias do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, ex-Fluminense, e do volante Pol Fernández, ex-Boca Juniors-ARG. O argentino, inclusive, teve atuação de destaque e foi o pilar do Tricolor na construção ofensiva.

Sem tantas obrigações defensivas— contexto gerado pelo amplo domínio do Fortaleza com a posse da bola e demais ações do jogo —, o camisa 5 teve enorme liberdade para ser o elo entre os campos defensivo e ofensivo do time cearense. O volante mostrou boa articulação e visão, deu amplitude em alguns passes que quebraram linhas defensivas do Moto Club e quase marcou um gol — a finalização raspou a trave e saiu pela linha de fundo.

Ainda que sem as condições físicas ideais, o Leão impôs bom volume de jogo e encurralou o Papão contra sua própria área. Em meio à pressão executada pelo Tricolor e à tentativa quase sufocante do Moto em se defender, veio a decisão que mudou o roteiro do primeiro tempo. A arbitragem, em erro grotesco, marcou pênalti inexistente para o Fortaleza após lance fora da área e sem toque na mão. Não há VAR na fase de grupos do Nordestão.

Lucero, que nada tem a ver com o equívoco e já havia acertado o travessão momentos antes, em cabeçada, cobrou com força no lado direito e estufou as redes. Um gol de alívio para o artilheiro argentino, que encerrou jejum de 17 jogos sem marcar em partidas oficiais pelo Tricolor. O último tento do camisa 9 havia sido contra o Rosario Central-ARG, pela Sul-Americana, em agosto de 2024.

Na segunda etapa, embora tenha diminuído o ritmo, o que afetou o desempenho ofensivo em determinado recorte, o Fortaleza não perdeu o controle das ações do jogo. Manteve-se superior e sem sofrer sustos — João Ricardo sequer foi exigido. O ultimato aconteceu aos 34 minutos, quando Yago Pikachu ampliou o placar e confirmou a primeira vitória tricolor no ano.

Fortaleza 2x0 Moto Club-MA: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha (Martínez) e Pochettino (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Lucero (Renato Kayzer) e Moisés (Breno Lopes). Téc: Juan Pablo Vojvoda.



Moto Club



4-3-3: Allan Thiago; Vitor Carvalho (Maurício dos Anjos), Yan Cristian, Maurício e Gustavo Rodrigues; Felipe Dias (Bolinha), Pedro Dias (Danilo Pires), Wesley (Yan Couto); Danilinho, Luís Gustavo e Magno (Warllem). Técnico: Zé Augusto.



Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 23/1/2025

Árbitro: Jardiel Da Rocha Soares-PI

Assistentes: Rogério De Oliveira Braga-PI e Maura Cunha Costa-PI

Público total: 14.090

Renda bruta: R$ 155.779,00

Gols: Lucero (30min 1T), Yago Pikachu (34min 2T)

Cartões amarelos: Brítez (Fortaleza); Pedro Dias e Gustavo Rodrigues (Moto Club)