Má atuação do Ceará no Nordestão serve de alerta para buscar reforços

Foto: AURÉLIO ALVES Técnico Léo Condé terá elenco renovado para a Série A 2025

Mesmo com apenas dois jogos na temporada, o elenco do Ceará já vem sofrendo pressão por parte da torcida. Tal tensão é resultado do mau desempenho do time alvinegro ante o Náutico-PE, nessa quarta-feira, 22, em jogo de estreia pela Copa do Nordeste.

Em Recife (PE), o Vovô passou longe de apresentar um bom futebol e se mostrou time apático e pouco criativo. Claro, é importante considerar que é apenas o segundo compromisso do ano e que outros fatores além de uma suposta falta de qualidade do elenco — principalmente o aspecto físico —, devem ser considerados.

No entanto, tratava-se de um confronto entre um time que vai jogar a Série A do Campeonato e outro que vai jogar a Série C. A expectativa era de que o Alvinegro fosse protagonista em campo e ditasse o ritmo da partida. A realidade, todavia, foi outra.

Para o embate, o técnico Léo Condé optou por repetir a escalação da equipe que venceu o Tirol na estreia do Campeonato Cearense. No jogo diante da Coruja, houve até boa atuação, sobretudo na primeira etapa, mas ante o Timbu o desempenho não se repetiu.

Em seu primeiro compromisso pelo Nordestão, o Ceará teve problemas na defesa, no meio-campo e no ataque. No quarteto defensivo, se destacaram negativamente o goleiro Keiller e o zagueiro Marllon, que falhou no gol de Paulo Sérgio, o único da partida.

“O Keiller, assim como todos os jogadores, está sem ritmo de jogo e ele vai adquirir isso a partir das oportunidades que damos para ele. Claro que a continuidade vai depender do aproveitamento”, disse o técnico Léo Condé após o duelo.

Já o trio de meio-campo pouco criou e deu brechas na marcação, deixando, assim, um "buraco" entre defesa e ataque. Com isso, o setor ofensivo se mostrou inoperante e não teve chances claras para marcar.

Um dos atletas que esteve em campo, Pedro Henrique analisou o desempenho coletivo e apontou que a falta entrosamento — o que é compreensível — vem afetando a equipe, salientando que, neste momento, o "importante é ter a cabeça no lugar".

"É um começo de temporada, precisamos encontrar um melhor entrosamento e fazer melhor na próxima partida. É uma maratona de jogos agora. Vamos corrigir os erros e ver o que está certo, quando se perde também tem coisas positivas. O importante é ter a cabeça no lugar", disse o jogador, contratado para a nova temporada.

A declaração do camisa 7 traz à tona que o time, assim como qualquer outro, precisará de tempo para poder apresentar um futebol de bom nível. Porém, o argumento não pode esconder a falta de protagonismo do Vovô em campo.

O fato é que a má atuação do Alvinegro de Porangabuçu cria um alerta para o clube buscar reforços no mercado da bola. Até aqui, o time contratou 12 novos nomes, mas, para ter uma temporada equilibrada, será necessário aliar quantidade e qualidade.

Neste ano, o Ceará disputará Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.