Brasil bate Suécia, vai às quartas e garante melhor campanha no Mundial de Handebol

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / AFP Brasil venceu a Suécia pela primeira vez em jogos oficiais

A seleção brasileira masculina de handebol fez história nesta sexta-feira, 24. Jogando em Oslo, na Noruega o time nacional derrubou a favorita Suécia por 27 a 24, garantiu a vaga nas quartas de final e confirmou, assim, a melhor campanha brasileira numa edição do Mundial na história.

O próprio resultado sobre os suecos já foi histórico. Acostumada a dominar a modalidade, a Suécia só havia perdido do Brasil em amistosos. Nesta sexta, os brasileiros buscaram o primeiro triunfo em jogos oficiais. Trata-se do segundo triunfo da seleção sobre uma equipe candidata ao título — o primeiro aconteceu sobre a anfitriã Noruega logo na estreia. Com o resultado de ontem, inclusive, ambas já estão eliminadas.

Até então, o melhor resultado do Brasil no Mundial havia sido a nona colocação, em 2019. Na edição passada, em 2023, o time terminou na 17ª colocação. Na Croácia, Dinamarca e Noruega, o Brasil disputa o Mundial pela 16ª vez consecutiva.

O resultado causou a eliminação precoce da Espanha, justamente a próxima adversária da seleção nesta segunda fase do campeonato. Os espanhóis são o terceiro e último rival do Brasil nesta fase, em duelo agendado para domingo. A seleção nacional deve avançar em segundo, atrás de Portugal, única invicta do grupo. O adversário deve ser a fortíssima Dinamarca.

O Brasil começou a partida desta sexta com mudanças na equipe titular. Preocupado com o favoritismo sueco, o técnico brasileiro Marcus Tatá colocou Haniel Langaro e Hugo Bryan, dois dos melhores jogadores da seleção, em quadra desde o apito inicial. Eles foram titulares pela primeira vez neste Mundial.

Com estes reforços, a equipe nacional começou em forte ritmo. Sem tomar conhecimento do favorito, abriu 5/1, na maior desvantagem sofrida pela equipe sueca nesta edição do campeonato. Na defesa, Rangel voltou a ser decisivo e defendeu um tiro de sete metros, sustentando a boa vantagem brasileira.

A situação ficou ainda mais favorável na reta final do primeiro tempo, quando Möller foi expulso, o que deixou a seleção com um jogador a mais em quadra por dois minutos. Assim, o Brasil manteve a frente no marcador, por 14 a 9, ao fim do primeiro tempo.

A etapa final teve início com reação dos suecos, que diminuíram a vantagem gradualmente a ponto de ficarem a apenas um ponto do Brasil no placar. O time europeu soube aproveitar também a expulsão de expulsão de Bryan, também por um lance de braço no rosto do adversário, à exclusão do exclusão do sueco, no tempo anterior. O brasileiro vinha sendo o melhor jogador da equipe na partida.

A baixa de peso acabou não causando maiores prejuízos para o time nacional. Mais concentrada, a equipe liderada por Marcus Tatá esbanjou solidez na defesa, com destaque para o goleiro Rangel. E confirmou a surpreendente vitória sem levar sustos nos instantes finais da partida. Bryan e Langaro foram os artilheiros do time, com quatro gols cada.