No Domingão, Fortaleza visita Horizonte em estreia no Campeonato Cearense

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Brítez deve voltar ao time titular contra o Horizonte

Após bater o Moto Club-MA na largada da temporada, o Fortaleza terá hoje o primeiro compromisso pelo Campeonato Cearense de 2025. O time de Juan Pablo Vojvoda visita o Horizonte, no Estádio Domingão, na Região Metropolitana da Capital, a partir das 16h30min, em jogo da segunda rodada do Estadual — o Tricolor ainda disputará a partida da rodada inicial.

Em razão da pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos, o Leão ficou com o calendário de jogos mais apertado neste início de ano: cinco embates em dez dias. A vitória sobre o Moto Club, pela Copa do Nordeste, foi nessa quinta-feira, 23. O time já volta a campo nesta tarde, jogará novamente na próxima segunda-feira, 27, e atuará também na quinta, 30, e no sábado, 1º.

Em razão disso, Vojvoda deve mudar as formações a cada confronto, dando oportunidades para os reservas, garotos oriundos das categorias de base e também aos recém-contratados — Diogo Barbosa e Pol Fernández já entraram em campo diante dos maranhenses. O goleiro Brenno, os meias Martínez e Calebe e o atacante Yago Pikachu podem ganhar vez, por exemplo.

As dúvidas para o confronto são o zagueiro Kuscevic, com entorse no tornozelo esquerdo, e o volante Matheus Rossetto, com desconforto muscular na panturrilha esquerda. Apresentado ontem, David Luiz ainda não deve estar à disposição. Em contrapartida, o colombiano Dylan Borrero deve ser relacionado pela primeira vez.

Do lado do Horizonte, o experiente técnico gaúcho Leandro Campos, que já passou por Ceará, Ferroviário e Icasa no futebol cearense, deve manter a base do time que bateu o Ferroviário por 2 a 1, na estreia pelo Cearense, no domingo passado. Os atacantes Leozinho e Tico Baiano anotaram os gols.

A trinca de volantes formada por Cleyton, César Sampaio e Claudivan deve dar maior segurança defensiva ao meio-campo do Galo do Tabuleiro, procurando aproveitar as transições com Leozinho e Tico Baiano pelas pontas para tentar surpreender o Fortaleza.

+ VEJA TABELA DO CAMPEONATO CEARENSE 2025

Mesmo ainda sem ter entrado em campo pelo Manjadinho, o Fortaleza é o segundo colocado do Grupo B, atrás apenas do líder Barbalha, que ganhou do Cariri na quinta-feira e somou os primeiros três pontos. Em caso de triunfo fora de casa, portanto, o time do Pici já pode assumir a ponta da tabela de classificação. Na chave A, o Horizonte é o terceiro lugar, atrás de Floresta e Ceará pelos critérios de desempate.

Este será o primeiro jogo de Vojvoda no Domingão, já que a última vez que o Fortaleza atuou no estádio de Horizonte foi em 27 de janeiro de 2019, sendo derrotado por 1 a 0 pelos donos da casa. O Tricolor reencontrou o Galo do Tabuleiro no ano passado, mas no Castelão, e ganhou por 2 a 0.

O retrospecto do duelo mostra vantagem para o time do Capital: 13 triunfos do Leão, nove vitórias do Horizonte e seis empates em 28 confrontos pelo Estadual.

Horizonte x Fortaleza: ficha técnica

Horizonte



4-3-3: John Wilker; Dieguinho, Bremer, Dedé e Caio Pedro; Cleyton, César Sampaio e Claudivan; Leozinho, Dentinho e Tico Baiano. Técnico: Leandro Campos

Fortaleza



4-3-3: Brenno; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Zé Welison, Martínez e Calebe; Yago Pikachu, Renato Kayzer e Breno Lopes. Técnico: Vojvoda

Local: Estádio Domingão, em Horizonte/CE

Data: 25/1/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar e Alden Cristhian

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO