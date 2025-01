"O meu coração arde por você"

Foto: Samuel Setubal David Luiz, no Castelão, com a camisa do Fortaleza

Uma das maiores contratações da história do futebol cearense, o zagueiro David Luiz foi apresentado na tarde de ontem pelo Fortaleza, na sala de imprensa da Arena Castelão, em uma entrevista coletiva marcada pelo bom humor.

Experiente e multicampeão, o novo dono da camisa 23 do Tricolor de Aço se mostrou ansioso pelo novo desafio na carreira e afirmou que o acerto com o clube cearense já estava "escrito". Ele chega ao Pici com contrato válido até o fim de dezembro de 2026.

"Era algo que estava escrito lá atrás, seja pelos amigos ou pela admiração que tive pelo Fortaleza. O Fortaleza tem uma admiração no país inteiro, e já está tendo no mundo. É um time que exala maturidade. Estou aqui de corpo e alma para viver uma das melhores páginas da minha vida", dissertou.

Na sequência, ainda revelou que a proposta tricolor foi a única que fez "arder o coração" dele. Nas semanas que antecederam o acerto, ele esteve na mira de Vasco da Gama-RJ, Corinthians-SP e Cruzeiro-MG, além do Olympiacos, da Grécia.

"O 'sim' foi construído pela admiração que eu comecei a ter pelo Fortaleza. Eu tive algumas propostas, em nenhum momento cogitei ir para outro lugar porque a do Fortaleza era a única que ardia meu coração. Foi fácil de decidir. Estou onde eu quero estar. Esse clube merece ser coroado com títulos e eu quero fazer parte disso", disse David.

Em outro momento, o zagueiro de 37 anos destacou a recepção da torcida durante o desembarque dele na capital cearense, que ocorreu na madrugada dessa terça-feira, 21, e foi categórico ao afirmar que seu objetivo no Fortaleza é ser campeão.

"Foi emocionante. Chegar e ter essa recepção. Vale ressaltar o horário que eu cheguei, as pessoas foram depois de um dia de trabalho para me receber. São essas coisas que eu levo para o campo, essa dedicação do torcedor que está em todos os lugares. É assim que eu quero estar dentro do campo [...] Quero, sim, ser campeão, assim como fui em outros clubes. Ser campeão requer muita renúncia e trabalho, mas isso é o que a gente gosta de fazer", comentou.

Por fim, David ainda mostrou ansiedade para disputar o Clássico-Rei, diante do rival Ceará. Leão e Vovô vão se enfrentar pela primeira vez na temporada no dia 8 de fevereiro, pelo Campeonato Cearense.

"Eu quero ter o privilégio de disputar, talvez, o maior clássico do nosso país por tudo aquilo que representa. O melhor lugar onde um jogador quer estar é em grandes jogos, clássicos e momentos como esses", afirmou o zagueiro.

A contratação de David Luiz pelo Fortaleza repercutiu internacionalmente. Nos últimos dias, veículos de comunicação da Argentina, Espanha e França, além dos perfis oficiais da Copa Libertadores e da Copa América nas redes sociais, noticiaram o acerto entre o atleta e o Tricolor do Pici. O atleta é o jogador em atividade no Brasil com mais seguidores

no Instagram.

Ex-zagueiro da seleção brasileira, com títulos de Liga dos Campeões da Europa e Libertadores da América no currículo, o beque acumula passagens por clubes tradicionais do futebol europeu, como Chelsea, Arsenal e Paris Saint-Germain. No Brasil, jogou pelo Vitória no começo da carreira e pelo Flamengo, onde atuou entre 2021 e 2023. Com a Amarelinha, disputou a Copa do Mundo de 2014 — com direito a gol no Castelão, nas quartas de final contra a Colômbia —, e foi campeão da Copa das Confederações de 2013.

