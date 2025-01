Pedro Henrique revela papo com Lisca, com "grandes referências" sobre o Ceará

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Pedro Henrique foi apresentado oficialmente pelo Ceará

Contratação mais badalada do Ceará, o atacante Pedro Henrique foi apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira, 24, embora já tenha feito dois jogos com a camisa alvinegra e marcado um gol. Em entrevista coletiva, o camisa 7 falou sobre o crescimento do futebol nordestino, destacou a alegria e o orgulho por ter acertado com o Vovô e revelou uma conversa que teve com Lisca, ex-treinador do time cearense.

De acordo com o atacante, sua relação com Lisca é antiga — o jogador trabalhou com o comandante no início de sua carreira. Antes de se mudar para Fortaleza, Pedro Henrique conversou com o técnico, que tem um busto na sede do Ceará, e recebeu “grandes referências” de como o Vovô funcionava internamente.

Questionado sobre o que foi mais fácil e mais difícil neste início de trajetória no Ceará, Pedro Henrique destacou a recepção da torcida e das pessoas do clube como algo positivo, enquanto considerou o aspecto físico e de entrosamento com os demais atletas do elenco como o processo de maior desafio nesta primeira etapa da temporada.

“O mais fácil é a recepção, a forma como as pessoas me trataram, o profissionalismo e a organização do clube, que eu já tinha informações há muitos anos, desde a época do meu primeiro treinador, que foi o Lisca. Ele me passou grandes referências de como o clube funcionava internamente. A parte mais difícil, que precisa ter mais paciência, é a condição física, assim como o entrosamento com os colegas. A gente brinca no vestiário que todos se conhecem bem, mas por ter atuado um contra o outro anteriormente. Agora estamos no mesmo time e precisamos de adaptação”, contou.

Com boa parte da carreira construída em clubes do exterior, Pedro Henrique viverá, no Ceará, sua primeira experiência em uma equipe nordestina. O atacante ressaltou o ótimo momento que a Região passa, com cinco clubes na elite nacional, e afirmou que não pensou duas vezes quando recebeu o convite para atuar no Alvinegro de Porangabuçu.

“Os anos refletem isso. Muitos clubes do Nordeste se organizaram e se profissionalizaram. No Ceará não é diferente. Estou muito feliz e orgulhoso de estar aqui. É um povo que tem uma paixão pelo futebol muito grande. A dificuldade de jogar aqui sempre foi o calor, não apenas da temperatura, mas também o calor da torcida. Não pensei duas vezes quando tive o convite, até por tudo que o clube tem de história. Estou muito motivado e espero retribuir esse carinho com gols e vitórias”, disse.

Amanhã, no Presidente Vargas, Pedro Henrique disputará seu primeiro clássico em Fortaleza, contra o Ferroviário, clube que disse conhecer a história. Apesar do favoritismo natural do Ceará, um time de Série A, o atacante pregou cautela quanto ao confronto e disse que o elenco alvinegro precisa ter humildade e "pés no chão" para o jogo.

"Peguei muitos clássicos de grandeza lá fora (na Europa), e aqui no Brasil também, no Sul e jogando pelo Corinthians. Sei da história do Ferroviário, do que contribuiu para o futebol cearense. A gente sabe da grandeza do nosso clube, mas com os pés no chão, respeitando o adversário. É um duelo que temos que encarar com muito foco e profissionalismo", comentou.