Ferroviário e Ceará fazem Clássico da Paz pela segunda rodada do Campeonato Cearense

Foto: Lucas Emanuel/FCF Ceará e Ferroviário tentam se recuperar de derrotas

Sem tempo para lamentações após as derrotas na Copa do Nordeste, Ferroviário e Ceará mudaram o foco e têm atenção total no Clássico da Paz deste domingo, dia 26, quando se enfrentam às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O duelo, embora não seja decisivo, é importante para elevar a confiança de ambos os times.

O Ceará estreou no Campeonato Cearense com vitória sobre o Tiradentes, por 2 a 1, no PV. Após o triunfo, que contou com atuação segura na maior parte do tempo, o Alvinegro acabou amargando um duro revés contra o Náutico, no Recife (PE), pelo Nordestão. Além do resultado negativo, o mal desempenho do Vovô também chamou a atenção negativamente – um contexto influenciado, em parte, pela falta de ritmo e entrosamento.

O Clássico da Paz, portanto, é uma oportunidade para o Alvinegro mostrar uma postura diferente da que apresentou nos Aflitos, no Recife (PE), diante do Timbu. Em entrevista coletiva na última sexta-feira, 24, o atacante Pedro Henrique comentou sobre o duelo com o Ferroviário, pregou respeito ao adversário e enfatizou que o Vovô precisa ter “humildade e pés no chão”.

"Peguei muitos clássicos de grandeza lá fora (na Europa), e aqui no Brasil também, no Sul e jogando pelo Corinthians. Sei da história do Ferroviário, do que contribuiu para o futebol cearense. A gente sabe da grandeza do nosso clube, mas com os pés no chão, respeitando o adversário. É um duelo que precisamos encarar com muito foco e profissionalismo”, afirmou.

O Tubarão da Barra chega para o embate querendo aliviar a pressão após duas derrotas consecutivas. Além do revés para o Sport, pela Copa do Nordeste, a equipe comandada pelo português Tiago Zorro também foi superada na estreia do Campeonato Cearense, pelo Horizonte. Nas duas partidas, ambas realizadas no PV, o Coral perdeu por 2 a 1.

“Este clássico é uma virada de chave, por ser tão importante para nós. Esse jogo contra o Sport serviu de lição. Agora é focar totalmente no Ceará e fazer tudo o que o professor Zorro vem passando para nós. Com bastante atenção, se Deus quiser, vamos conquistar essa primeira vitória no Cearense”, disse o volante Gharib, do Ferroviário.

Em relação ao retrospecto do duelo, considerando os últimos dez encontros entre Ceará e Ferroviário, o Vovô leva vantagem. Nesse período, o Alvinegro venceu cinco jogos, enquanto o Tubarão da Barra ganhou apenas duas vezes, em 2021, pelo Cearense, e em 2023, pelo Nordestão. A última vez que se enfrentaram foi em 2024, pela semifinal do estadual.

Naquela ocasião, o Ceará levou a melhor, vencendo o jogo de ida por 3 a 2 e empatando a volta em 1 a 1. Em números gerais, Vovô e Tubarão fizeram 63 Clássicos da Paz na história, com 33 vitórias do Alvinegro, 15 triunfos do Coral e outros 15 empates.

Ferroviário x Ceará: ficha técnica

Ferroviário

5-3-2: Sivaldo Júnior; Rikelmy, Jeffão, Wesley, João Cubas e Pablo Alves; Willyam Maranhão, Gharib e João Victor; Allanzinho e Gustavo Barbosa. Téc: Tiago Zorro



Ceará

4-3-3: Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Nicolas; Fernando Sobral, Lourenço e Mugni; Antonio Galeano, Aylon e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Horário: 17 horas

Data: 26/1/2025

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior/CE

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite/CE e Francisco Marcondes Simão/CE

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Goat, TVC (Youtube) e FCF TV Internacional