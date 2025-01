Fortaleza vence Horizonte sem sustos na estreia do Cearense, marcada por brigas de organizadas

Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC 25.01.25 - O Fortaleza venceu na estreia do Campeonato Cearense 2025. Fora de casa, o Tricolor bateu o Horizonte pelo placar de 3 a 1 na tarde deste sábado, 25. (Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC)

O Fortaleza estreou no Campeonato Cearense com o pé direito. Na tarde de ontem, 25, o time tricolor venceu o Horizonte por 3 a 1 sem grandes dificuldades no Estádio Domingão, em Horizonte (CE).

Em campo, o técnico Juan Pablo Vojvoda escalou um time completamente diferente do que mandou a campo na última quinta-feira, 23, no triunfo diante do Moto Club, pela Copa do Nordeste. Dos onze iniciais, apenas o goleiro João Ricardo foi titular.

Portanto, bastante modificado, o Leão entrou em campo e tomou as rédeas da partida logo cedo. Com controle da posse de bola e boas subidas pelo lado esquerdo, o Tricolor abriu o placar com Renato Kayzer após cobrança de falta de Breno Lopes. Na jogada, o camisa 79 só resvalou na bola e colocou no fundo das redes.

Em desvantagem, o Horizonte tentava responder com contra-ataques rápidos puxados por Leozinho e Caio Pedro, mas não conseguiram oferecer grande perigo ao gol de João Ricardo. Confortável em campo, o Tricolor foi quem voltou a balançar o barbante.

Após boa jogada individual, Breno Lopes caiu na área e o árbitro Marcelo de Lima Henrique assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 26 pegou a bola e finalizou no canto contrário do goleiro Jonh.



No segundo tempo, o Tricolor seguiu controlando as ações da partida e chegou com perigo algumas vezes até a bola resvalar na mão do zagueiro Dedé em lance com Kayzer. Como estava dentro da área, a arbitragem marcou mais um pênalti para o Leão. Na marca da cal, Kayzer finalizou forte e assinalou seu segundo gol na partida.

Apesar dos três gols de desvantagem, o Horizonte não se abateu e foi ao ataque. Em jogada de escanteio, os donos da casa forçaram João Ricardo a fazer uma grande defesa, mas na sobra de bola, o zagueiro Waldison cabeceou sem muita dificuldade para marcar o primeiro gol do Galo.

Mesmo sofrendo gol, o Fortaleza não passou sustos nos minutos finais e garantiu a primeira vitória no Campeonato Cearense de 2025. Porém, nem tudo são flores. Isso porque, mais uma vez, as principais torcidas organizadas do clube voltaram a protagonizar cenas de violência nas arquibancadas.

Ao todo, duas confusões foram registradas na tarde de ontem: a primeira ainda no intervalo do jogo e a segunda aos 30 minutos do 2º tempo. Esta última, inclusive, gerou grande tumulto e paralisou a partida por cerca de dois minutos. O lateral-direito e capitão do Fortaleza, Tinga, chegou a se aproximar da arquibancada para pedir o fim da briga. Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, se posicionou ao fim do jogo.

"Aos brigões na arquibancada, vocês são uma vergonha! Vocês não tem os valores do clube e não nos representam. Quando o reconhecimento facial vier, e está perto, essas atitudes serão penalizadas com impedimento de acesso ao estádio", escreveu nas redes sociais.

Horizonte 1x3 Fortaleza - Ficha técnica

Horizonte

4-3-3: John Wilker; Dieguinho (Massilon), Bremer (Waldison), Dedé e Caio Pedro; Cleyton, César Sampaio (E. Ocara) e Claudivan (Tiago Cunha); Leozinho, Dentinho (Edson Kapa) e Tico Baiano. Téc: Leandro Campos

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Gustavo Mancha, Tomás Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Emanuel Martínez (Lucca Prior) e Calebe (Zé Welison); Yago Pikachu (Borrero), Breno Lopes (Moisés) e Renato Kayzer (Kauê Canela). Téc: Juan Pablo Vojvoda

Local: Estádio Domingão, em Horizonte/CE

Data: 25/1/2024

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Renan Aguiar e Alden Cristhian

Gols: 9min/1ºT - Kayzer (FOR); 29min/1ºT - Breno Lopes (FOR); 11min/2ºT - Kayzer (FOR); 14min/2ºT - Waldison (HOR)

Cartões amarelos: Dedé (HOR)