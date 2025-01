Madison Keys: a longa espera de uma menina prodígio do tênis chega ao fim

Foto: Martin KEEP / AFP Norte-americana de 29 anos, Madison Keys desbancou número 1 do mundo para conquistar seu 1º Grand Slam

Considerada um prodígio do tênis quando surgiu, a americana Madison Keys teve que esperar até quase fazer 30 anos para conquistar seu primeiro título de Grand Slam, após 16 anos no circuito profissional.

A tenista de Illinois, campeã neste sábado (25) do Aberto da Austrália após derrotar a número 1 Aryna Sabalenka, com parciais de 6-3, 2-6 e 7-5, tinha 14 anos, um mês e 17 dias quando disputou sua primeira partida no circuito WTA, em abril de 2009.

Ninguém havia estreado tão cedo na elite do tênis feminino desde a suíça Martina Hingis, em 1994.

A sua precocidade indicava uma carreira repleta de sucessos e começaram a chover elogios. Mas a verdade é que a espera foi longa para ela: aos 29 anos e 11 meses, a 14ª do mundo se tornou a quarta jogadora mais velha a conquistar o seu primeiro título de Grand Slam.

"Quando comecei tão jovem, não conseguia imaginar que ainda estaria aqui 16 anos depois", admitiu ela na quarta-feira, após a vitória sobre a ucraniana Elina Svitolina nas quartas de final de Melbourne.

Melhor momento de sua carreira

"É ótimo ainda poder jogar seu melhor tênis quando você está se aproximando dos trinta e até mais", comemorou Keys.

Ela está no seu melhor momento, como comprova o fato de que na segunda-feira passará para o sétimo lugar no ranking mundial, a posição mais alta de sua carreira.

A longevidade no circuito lhe rendeu o carinhoso apelido de "mãe", dado a ela pela compatriota Frances Tiafoe (16ª do mundo), dois anos mais nova.

Ao conquistar o 'Happy Slam' (apelido do Aberto da Austrália), Keys chega ao seu décimo título, quase sete anos e meio depois de ter perdido a outra grande final que disputou, a do Aberto dos Estados Unidos de 2017, em que foi derrotada (6-3 e 6-0) por sua compatriota Sloane Stephens.

4ª campeã mais veterana

Na era Open do tênis, apenas três jogadoras venceram seu primeiro Grand Slam com idade mais avançada do que a jogadora de Illinois: a italiana Francesca Schiavone (Roland Garros em 2010 aos 29 anos e 347 dias), a britânica Ann Jones (Wimbledon em 1969 com mais de 30 anos) e a italiana Flavia Pennetta (campeã do US Open em 2015 aos 33 anos).

No primeiro set, Sabalenka se parecia muito com a jogadora que era antes de conquistar pela primeira vez o Aberto da Austrália em 2023: mentalmente frágil, errática nos golpes (12 erros não forçados e 4 duplas faltas) e continuamente olhando para seu treinador em busca de ajuda para superar Keys.

Já para a americana tudo deu certo. Aproveitando o saque ineficaz da bielorrussa (menos de 50% dos pontos conquistados com seu saque), Keys puniu Sabalenka repetidas vezes, quebrou seu serviço três vezes e venceu o primeiro set por 6-3 em apenas 36 minutos.

Fim da série de 20 vitórias seguidas

No segundo set, Sabalenka melhorou muito o saque (perto de 70% dos pontos conquistados com o primeiro) e encontrou uma forma de quebrar o ritmo de Keys nos drop shots, que, ao contrário, começou a acumular erros.

Sabalenka também manteve a calma nos momentos decisivos, salvando três break-points que teve contra si, para igualar o placar (6-2).

Apesar da pressão, as duas tenistas foram muito sólidas no serviço no terceiro e decisivo set, sem conceder a menor chance de quebra à adversária.

Até que com 6 a 5 a favor até o fim do jogo, Keys somou dois match points e Sabalenka não conseguiu mais reagir, perdendo o título em Melbourne e encerrando uma sequência de 20 vitórias consecutivas no torneio australiano.

As últimas dez vencedoras do Aberto da Austrália:

2025: Madison Keys (EUA)

2024: Aryna Sabalenka (BLR)

2023: Aryna Sabalenka (BLR)

2022: Ashleigh Barty (AUS)

2021: Naomi Osaka (JPN)

2020: Sofia Kenin (EUA)

2019: Naomi Osaka (JPN)

2018: Caroline Wozniacki (DIN)

2017: Serena Williams (EUA)

2016: Angelique Kerber (ALE)

Tenistas com mais títulos do Aberto da Austrália desde a criação do torneio em 1905:

1. Margaret Court (AUS): 11 títulos (1960-1966, 1969-1971, 1973)

2. Serena Williams (EUA): 7 títulos (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017)

3. Nancye Bolton (AUS): 6 títulos (1937, 1940, 1946-1948, 1951)

4. Daphne Akhurst (AUS): 5 títulos (1925, 1926, 1928-1930)

5. Monica Seles (EUA): 4 títulos (1991-1993, 1996)

Steffi Graf (ALE): 4 títulos (1988-1990, 1994)

Evonne Goolagong: 4 títulos (1974-1976, décembre 1977*)

8. Martina Hingis (SUI): 3 títulos (1997-1999)

Martina Navratilova (EUA): 3 títulos (1981, 1983, 1985)

Joan Hartigan (AUS): 3 títulos (1933, 1934, 1936)