Ceará supera o Ferroviário pelo Campeonato Cearense e volta a vencer na temporada

Foto: Aurélio Alves Lourenço, volante do Ceará, comemora gol marcado diante do Ferroviário

O Ceará voltou a vencer na temporada de 2025. Na tarde de ontem, 26, no Estádio Presidente Vargas, o Alvinegro bateu o Ferroviário por 2 a 1 em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Cearense. Os gols do Vovô foram marcados por Lourenço e Fernandinho, enquanto Dieguinho assinalou contra.



Pressionado após uma má atuação diante do Náutico, o time comandado por Léo Condé iniciou a partida pressionando a equipe coral. A estratégia, inclusive, deu certo. Isso porque, aos nove minutos, Lourenço abriu o placar para o clube de Porangabuçu.



No lance, Matheus Bahia avançou pela esquerda, cruzou rasteiro na área e a defesa afastou. Na sobra, o volante e capitão do time finalizou forte no canto sem chances para o goleiro Sivaldo Júnior. Seis minutos depois, o Alvinegro, que tinha o controle do jogo, voltou a balançar as redes no PV.

Dessa vez, Fernandinho contou com um "vacilo" da zaga do Ferroviário para sair cara a cara com o goleiro. Na jogada, o camisa 77 só tirou de Sivaldo Júnior e correu para o abraço.

Porém, poucos minutos depois do Ceará abrir 2 a 0 no marcador, torcidas organizadas do time de Porangabuçu iniciaram um confronto nas arquibancadas, provocando a paralisação do duelo em campo.

Na retomada, o Ferroviário se organizou e voltou melhor. A prova disso veio aos 35 minutos, quando a equipe de Tiago Zorro balançou as redes. Em arrancada, Allanzinho deixou a defesa adversária para trás e viu Dieguinho desviar para o próprio gol justamente na hora da finalização.

Apesar do primeiro tempo apresentar disposição de ambos os lados, a etapa final do confronto foi de morosidade e pouca movimentação. A primeira grande chance criada ocorreu apenas aos 19 minutos, quando Matheus Bahia finalizou cruzado e o goleiro do Ferrão evitou o terceiro tento alvinegro. Depois, Carlos Junio respondeu para o time coral e obrigou Keiller a fazer intervenção importante.

Posteriormente, os treinadores iniciaram suas substituições e a partida seguiu sem intensidade até os minutos finais. Com o cenário, o Ceará segurou o placar favorável e garantiu a vitória.

Com o resultado positivo, o Alvinegro de Porangabuçu assume a liderança do Grupo A do Estadual, com seis pontos. O Tubarão, por sua vez, é o lanterna da Chave B. Os times voltam a campo na quarta-feira, 29, quando encaram Iguatu e Floresta, respectivamente.

Ainda sobre a briga, de acordo com vídeos compartilhados com O POVO, torcedores do Ceará removeram gradis que separavam setores destinados a diferentes grupos organizados. A ausência de barreiras físicas facilitou o início de trocas de socos, pontapés e o arremesso de cadeiras e outros objetos.

Relatos obtidos pelo O POVO dão conta de que os confrontos geraram tumulto, com várias famílias, incluindo crianças, precisaram deixar o estádio antes mesmo do intervalo. Conforme o promotor de Justiça, Antônio Edvando Elias de França, nove pessoas que estavam dentro do PV foram presas durante a partida.

Pouco tempo depois da confusão entre torcedores paralisar o clássico, o Ceará divulgou nota repudiando o ocorrido e afirmando que trabalhará para identificar os envolvidos.



"O Ceará Sporting Club não aceita e não compactuará com atos de tamanha selvageria. O clube espera que os responsáveis sejam categoricamente punidos e, desde o ocorrido, trabalha no auxílio da identificação destes, para que, o mais rápido possível, estejam longe dos jogos alvinegros", comunicou o clube.

Ferroviário 1x2 Ceará - Ficha técnica

Ferroviário

5-3-2: Sivaldo Júnior; Rikelmy (Jan), Jeffão, Wesley, João Cubas (Eto'o) e Pablo Alves (Carlos); Willyam Maranhão, Gharib e João Vitor (Kauê); Allanzinho e Kiuan (Gustavo). Téc: Tiago Zorro

Ceará

4-3-3: Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes (Willian Machado) e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Richardson), Lourenço (Eric Melo) e Mugni (Matheus Araújo); Antonio Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho (Aylon). Téc: Léo Condé

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 26/1/2024

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior

Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite e Francisco Marcondes Simão

Gols: 10min/1ºT - Lourenço (CEA); 15min/1ºT - Fernandinho (CEA); 35min/1ºT - Dieguinho (GC)

Cartões amarelos: N/A