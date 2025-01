Fortaleza recebe o Cariri em duelo inédito almejando 2ª vitória seguida no Cearense

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Pochettino no jogo Fortaleza x Corinthians, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Com duas vitórias consecutivas na temporada, o Fortaleza terá hoje mais um compromisso pelo Campeonato Cearense de 2025. O time de Juan Pablo Vojvoda recebe o Cariri, no Estádio Presidente Vargas, na capital alencarina, a partir das 20h30min, em jogo da primeira rodada do Estadual — o Tricolor estreou na competição disputando a segunda.

Após bater o Horizonte no último sábado, 25, o Leão se tornou o primeiro colocado do Grupo B, com os mesmos três pontos do Barbalha, que tem um jogo a mais. Em caso de outro triunfo, portanto, o time do Pici assumirá a ponta de forma isolada. Na chave A, o Cariri é o lanterna, sem nenhum ponto somado.

Devido à pré-temporada nos Estados Unidos, o Tricolor de Aço ficou com o calendário de jogos mais apertado neste início de ano. Por isso, já entrou em campo duas vezes no intervalo de quatro dias.

Em razão disso, Vojvoda deve seguir mudando suas escalações a cada partida. Diante do Moto Club, por exemplo, o argentino mandou a campo um time dito como "principal". Já contra o Horizonte, a equipe teve mudanças em todas as posições. A exceção ficou por conta do goleiro João Ricardo, que foi mantido.

Para encarar o Cariri, o técnico tem como dúvidas o zagueiro Kuscevic, com entorse no tornozelo esquerdo, e o volante Matheus Rossetto, com desconforto muscular na panturrilha esquerda.

Do lado do Índio, o técnico Adelmo Soares, que acumula passagens Picos-PI, Caruaru e Afogados, deve manter a base do time que foi derrotado pelo Barbalha por 3 a 1, na estreia do Cearense, na quinta-feira passada, 24.

A estratégia da equipe deve passar por uma solidez defensiva para tentar anular o ataque leonino, além de buscar aproveitar as transições para tentar surpreender o Fortaleza.

Autor do único gol diante do Barbalha, o atacante Dalvan é uma das principais armas do Cariri para esta edição do Estadual. O camisa 19 já tinha se destacado pelo Índio em 2023 e 2024, na Série B do Campeonato Cearense.

Do lado do Fortaleza, os olhares devem ficar concentrados em Lucero, que conseguiu dar fim ao seu jejum de gols diante do Moto Club e agora pode dar sequência ao faro artilheiro. Na temporada passada, o 'El Gato' assinalou 23 gols em 63 partidas pelo Leão.

Esta será a primeira vez na história em que as equipes medem forças. Isso porque o Negro-Anil, fundado em 2019, fez sua estreia na elite do futebol cearense nesta temporada. No ano anterior, o time da Terra do Padre Cícero foi vice-campeão da Série B.

Fortaleza x Cariri: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Titi e Diogo Barbosa; Pol Fernández, Lucas Sasha e Pochettino; Marinho, Lucero e Moisés. Técnico: Vojvoda

Cariri

4-3-3: Jackson; João Afonso, Charles, Paulo Martins e Breno; Da Silva, Elizeu e Robinho; Hudson, Aurélio e Dalvan. Técnico: Adelmo Soares

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 27/1/2025

Horário: 20h30min

Árbitro: Joanilson Scarcella

Assistentes: Yuri Rodrigues Cunha e Jorge Fernando Bandeira Filho

Transmissão: TVC, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO