Jogos dos Povos Indígenas 2025: confira resultados de cada modalidade

Foto: Reprodução: Secretaria dos Povos Indígenas do Estado do Ceará Evento ocorreu na cidade de São Benedito

A 12° edição dos Jogos dos Povos Indígenas do Ceará chegou ao fim neste domingo, 26, após quatro dias de competição na Aldeia Gameleira do Povo Tapuia (Kariri), em São Benedito, município a 318 quilômetros (km) de Fortaleza. Entre os dias 23 e 26 deste mês, delegações de 19 municípios cearenses participaram do evento, que busca promover o esporte e cultura originária do Ceará.

Ao todo, mil indígenas de 15 etnias foram inscritos para a disputa de nove provas, como futebol, queda de braço, corrida da tora, cabo de guerra, entre outras modalidades. Cada um dos esportes contou com categorias masculina e feminina, em competições coletivas e individuais.

As delegações com mais vitórias foram as dos povos Tabajara, de Cratéus, e Tabajara Serra das Matas, de Monsenhor Tabosa, cada uma com três títulos conquistados. Outras cinco equipes conquistaram dois triunfos cada.

Os Jogos dos Povos Indígenas são organizados anualmente pelo Governo do Estado do Ceará, como forma de proporcionar a integração das etnias que compõem os povos originários do Ceará. Para o titular da Secretaria dos Esportes (Sesporte), Rogério Pinheiro, o certame é uma forma não só de promover a cultura esportiva, mas também celebrar a memória ancestral na Terra da Luz.

"Celebrar a 12ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas é uma honra para o Governo do Ceará. Ao promover o esporte, fortalecemos a identidade cultural, transmitimos conhecimento e contribuímos para a transformação social de nossos povos indígenas. O evento oferta conhecimentos para as futuras gerações com a realização da feira e apresentação cultural e revela futuros atletas”, destaca o secretário.

Além das competições esportivas, o município de São Benedito também sediou nos últimos quatro dias, atividades culturais, incluindo apresentações de danças e músicas típicas, em acompanhamento aos Jogos.



Confira lista de campeões dos Jogos dos Povos Indígenas 2025

Corrida 100m - masculino

1° Anderson Alves (Tapuia Kariri – São Benedito/Carnaubal): 12.28s

2° João Batista de Sousa (Tremembé - Itarema/Acaraú): 12.50s

3° Laercio dos Santos (KanindéAratuba/Canindé): 12.54s

Corrida 100m - feminino

1° Iany Gomes (Tremembé - Itarema/Acaraú): 14.90s

2° Gleicilane de Sousa (Kanindé - Aratuba/Canindé): 15.15s

3° Daniela Alves (Jenipapo Kanindé - Aquiraz): 15.41s

Corrida revezamento maraca - masculino

1° Equipe Tabajara - Crateús: 30.97s

2° Equipe Tabajara e Kalabaça - Poranga: 31.09s

3° Equipe Kariri - Crato: 31.92s

Corrida revezamento maraca - feminino

1° Equipe Anacé - Caucaia: 36.26s

2° Equipe Tabajara Serra das Matas - Monsenhor Tabosa: 36.76s

3° Equipe Jenipapo Kanindé - Aquiraz: 36.94s

Cabo de Guerra - masculino

1° Equipe Tabajara Kalabaça - Poranga

2° Equipe Tapuia Kariri - São Benedito/Carnaubal

3° Equipe Kanindé - Aratuba/Canindé

Cabo de Guerra - feminino

1° Equipe Tapuia Kariri – São Benedito e Carnaubal

2° Pitaguary – Pacatuba e Maracanaú

3° Anacé - Caucaia

Tiro de Baladeira - masculino

1° Francisco Marcio (Pitaguary – Pacatuba/Maracanaú)

2° Antonio Rafael (Pitaguary – Pacatuba/Maracanaú)

3° Denivaldo Alves (Tapuia Kariri – São Benedito/Carnaubal Terceiro lugar)

Tiro de Baladeira - feminino

1° Maria das Dores (Kariri - Crateús)

2° Francisca Nascimento (Tremembé - Itapipoca)

3° Aline (Potiguara - Monsenhor Tabosa; Jucás)

Arremesso de Lança - masculino

1° Patrick Araújo (Tabajara - Quiterianópolis)

2° Antonio Leilson (Tabajara Serra das Matas - Monsenhor Tabosa)

3° Ronald Felix (Tremembé - Acaraú/Itarema)

Arremesso de Lança - feminino

1° Elisangela dos Santos (Anacé - Caucaia)

2° Antonia da Costa (Pitaguary - Maracanaú/Pacatuba)

3° Daiane Sabino (Potiguara - Novo Oriente)

Arco e Flecha - masculino

1° Antonio Gonçalves (Pitaguary – Pacatuba/Maracanaú)

2° Antonio Adailton (Potiguara - Monsenhor Tabosa)

3° Alexandre Junior (Anacé - Caucaia)

Arco e Flecha - feminino

1° Maria Santos (Potiguara Tabajara – Monsenhor Tabosa)

2° Mona Elaine (Tabajara – Quiterianópolis)

3° Julia Ueda (Anacé - Caucaia)

Queda de braço - masculino

Categoria Leve: Pedro Henrique (Kanindé – Aratuba/Canindé)

Categoria Médio: Gledson Karão (Jaguaribara)

Categoria Pesado: Breno Rodrigues (Potiguara Tabajara - Monsenhor Tabosa)

Queda de braço - feminino

Categoria Leve: Autina Santos (Tremembé - Itapipoca)

Categoria Médio: Roziane Bezerra (Tabajara Kalabaça)

Categoria Pesado: Helena de Araújo (Tabajara Serra das Matas – Monsenhor Tabosa)

Futebol masculino

1° Tabajara Serra das Matas (Monsenhor Tabosa)

2° Tapuia Kariri (São Benedito)

3° Tupinambá Kalabaça (Crateús)

Futebol Feminino

1° Tabajara (Crateús)

2° Anacé (Caucaia)

3° Tapuia Kariri (São Benedito)

Corrida da tora - masculino

1° Kanindé (Canindé)

2° Tabajara kalabaça (Poranga)

3° Kariri (Crato)

Corrida da tora - feminino

1° Tabajara Serra das Matas (Monsenhor Tabosa)

2° Anacé ( Caucaia)

3° Tremembé (Itarema)