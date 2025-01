Melhor do mundo no tênis: Sinner vence Zverev e é bicampeão do Aberto da Austrália

Foto: Adrian Dennis / AFP Número 1 do mundo do tênis, Jannik Sinner venceu o alemão Alexander Zverev e conquistou o Australian Open

O tênis masculino só tem um rei: Jannik Sinner. O italiano manteve a coroa no Aberto da Austrália depois de derrotar neste domingo, 26, o alemão Alexander Zverev (número 2) e conquistou assim seu terceiro Grand Slam em um ano.

O reinado do tenista alto e ruivo, de 23 anos, começou em Melbourne, em 2024, e neste domingo ele reafirmou com autoridade seu status de número 1 com uma vitória sobre Zverev em três sets, parciais de 6-3, 7-6 (7/4) e 6-3.

O italiano nascido na cidade de San Candido, quase na fronteira com a Áustria, conquista assim o terceiro título de Grand Slam de sua carreira (depois do Aberto da Austrália e do US Open em 2024) e mantém o seu domínio incontestável como o melhor tenista da atualidade.

Nenhuma quebra sofrida

Ele é o quarto tenista no século 21 a manter a coroa em Melbourne, depois do americano André Agassi, do suíço Roger Federer e do sérvio Novak Djokovic.

Um número ilustra o seu grande domínio: 0. Sinner não sofreu uma única quebra de serviço em toda a partida, algo que apenas Federer e Rafael Nadal haviam conseguido neste século.

"Trabalhamos muito para estar nesta posição novamente. É uma sensação fantástica poder compartilhar isso com todos vocês", comemorou Sinner, se dirigindo à sua equipe, após receber o troféu.

Diante de Sinner, que correu poucos riscos e se dedicava à troca de bolas, Zverev emendou erros no início da partida (12 faltas diretas contra apenas 8 'winners', contra 7-13 do italiano no primeiro set).

Seu saque poderoso o ajudou a salvar os primeiros cinco break points contra ele, mas no sexto ele teve seu serviço quebrado no oitavo game e o italiano venceu o primeiro set no game seguinte, fechando com um ace para lembrar a todos quem é o atual número 1 do mundo.

Uma dose de sorte

Pouca coisa mudou no segundo set, em que Zverev ficou desequilibrado ao ver que, apesar de ele elevar um pouco o nível de seu jogo, Sinner conseguia devolver todas as bolas.

O italiano, além disso, teve uma dose de sorte quando, no momento em que o tie-break estava empatado em 4 a 4, uma bola cruzada de direita bateu na rede e caiu para o lado de Zverev, que não conseguiu chegar a tempo.

Com vantagem de dois sets, a única preocupação de Sinner era sua condição física, já que em vários momentos colocou a mão na parte posterior da coxa esquerda, mesma área que já lhe deu alguns problemas na semifinal contra o americano Ben Shelton.

Mas a virada parecia uma missão quase impossível para um tenista como Zverev, que nunca se destacou pela força mental.

Incapaz de responder ao saque de Sinner, o alemão acabou sofrendo uma quebra no sexto game do terceiro set e o italiano consumou o triunfo.

"O melhor do mundo"

As lágrimas de Zverev no final da partida e o consolo de Sinner refletiram a frustração do tenista alemão, que apesar do seu imenso talento ainda não conseguiu vencer um torneio do Grand Slam.

"É chato estar aqui, tão perto dele (troféu) e não poder tocá-lo", admitiu Zverev, desanimado, na cerimônia de entrega da taça.

"Parabéns Jannik, você merece", acrescentou ele.

"Achei que eu poderia ter sido um pouco mais competitivo hoje, mas você é muito bom. É simples assim. De longe, o melhor jogador do mundo", admitiu Zverev mostrando espírito esportivo após a derrota.

Sinner também dedicou palavras ao seu rival. "Um dia difícil para você (...) Continue trabalhando duro, porque todos acreditamos que você conseguirá erguer um troféu como esse muito, muito em breve".

Os dez últimos vencedores do Aberto da Austrália:

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Rafael Nadal (ESP)

2021: Novak Djokovic (SRB)

2020: Novak Djokovic (SRB)

2019: Novak Djokovic (SRB)

2018: Roger Federer (SUI)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)

Jogadores com mais títulos:

1. Novak Djokovic 10 (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023)

2. Roy Emerson 6 (1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967)

Roger Federer 6 (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018)

4. Jack Crawford 4 (1931, 1932, 1933, 1935)

Ken Rosewall 4 (1953, 1955, 1971, 1972)

Andre Agassi 4, (1995, 2000, 2001, 2003)

7. James Anderson 3 (1922, 1924, 1925)

Adrian Quist 3 (1936, 1940, 1948)

Rod Laver 3 (1960, 1962, 1969)

Mats Wilander 3 (1983, 1984, 1988)