Avassalador, Fortaleza goleia Cariri por 7 a 0 pelo Campeonato Cearense

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.01.2025: Fortaleza x Cariri, no estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. (Foto: Aurélio Alves/OPOVO)

De forma soberana, o Fortaleza goleou o Cariri por 7 a 0, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, em duelo atrasado da primeira rodada do Campeonato Cearense. Com o triunfo, o Leão do Pici se isolou na liderança do Grupo B, com seis pontos somados, três a mais que o Barbalha, segundo colocado da chave.

Quase em ritmo de treino e amplamente superior, o Fortaleza não encontrou quaisquer dificuldades para derrotar o Cariri – resultado encaminhado já no primeiro tempo, quando o Leão marcou quatro gols. Para o duelo, Vojvoda utilizou a base que havia derrotado o Moto Club-MA, pela Copa do Nordeste, com três exceções: Brenno estreou na baliza, enquanto Zé Welison e Felipe Jonathan entraram nos lugares de Lucas Sasha e Diogo Barbosa, respectivamente.

Com a bola rolando, houve domínio absoluto do Tricolor. A equipe do Pici, bem articulada e objetiva, desestabilizou com facilidade o sistema defensivo montado pelo técnico Adelmo Soares. O meia Pol Fernández novamente foi peça crucial na fase de construção do Fortaleza e atuou como um maestro, ditando o compasso dos momentos. Ora o argentino acelerava jogadas com passes em profundidade, ora quebrava linhas de marcação com infiltrações pelo meio.

Outro destaque importante foi Moisés. Inspirado, o atacante comandou o ataque tricolor e teve enorme impacto no jogo. Marcou um gol lindo, em lance que se vê com maior frequência no futsal: da intermediária, driblou meio time do Cariri e, com categoria, finalizou para os fundos das redes na saída do goleiro Jackson. Pouco tempo depois, ainda deu ótima assistência para Marinho anotar o terceiro tento do Leão.

Lucero também aproveitou a partida para se destacar como protagonista. El Gato até perdeu dois gols que não costuma perder, é verdade, mas não desperdiçou as outras chances que teve. Aos 30, aproveitou cruzamento de Mancuso, antecipou-se ao defensor do Cariri e desviou a bola para o fundo da baliza. Aos 45, marcou novamente após aproveitar rebote oriundo de cabeçada de Brítez, em cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, o roteiro de domínio do Fortaleza não mudou. A equipe comandada por Vojvoda continuou tendo o total controle das ações e, de tanto pressionar, ampliou a goleada aos 28 minutos, com Pochettino, em assistência de Dylan Borrero. Na batida do centro, o Leão recuperou a bola, lançou-se ao ataque e Pikachu anotou o sexto gol do Tricolor. Nos acréscimos, Brítez fechou o placar elástico.

O prejuízo para o Cariri só não foi maior porque o goleiro Jackson fez diversas boas defesas. O arqueiro, vale ressaltar, terminou a partida como principal destaque do Negro Anil. Fundado em 2019 e estreante na primeira divisão estadual, a equipe de Juazeiro do Norte não abdicou de lutar, mesmo dentro de suas limitações e da discrepância de nível em relação ao Fortaleza.

No fim, mais uma atuação bem interessante do Fortaleza. Embora não tenha tido nenhum grande desafio até agora na temporada, os primeiros jogos proporcionaram a Vojvoda a chance de rodar o elenco, praticar movimentações e ações táticas, além de dar ritmo aos jogadores. Sem tanto tempo de intervalo, o Leão voltará a campo na próxima quinta-feira, 30, para encarar o Maracanã.

Fortaleza 7x0 Cariri: ficha técnica



Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso (Yago Pikachu), Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Pol Fernández, Zé Welison e Pochettino (Lucca Prior); Marinho (Quarcoo), Lucero (Kauê Canela) e Moisés (Dylan Borrero). Técnico: Vojvoda.



Cariri

4-3-3: Jackson; Henrique Ceará, Charles, Paulo Martins e Breno; Da Silva (Idevam/Richard Rosembrick), Henrique Ceará (Bacurau) e Robinho; Romero (Carlison), Aurélio (Zé Gabriel) e Dalvan. Técnico: Adelmo Soares



Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Joanilson Scarcella

Assistentes: Yuri Rodrigues Cunha e Jorge Fernando Bandeira Filho

Público total: 8.072

Renda bruta: R$ 69.753,00

Gols: Moisés (12’ 1T), Lucero (30’ 1T e 45’ 1T), Marinho (33’ 1T), Tomás Pochettino (28' 2T), Yago Pikachu (29' 2T) e Brítez (46' 2T)

Cartões amarelos: Romero (Cariri)