Brasil enfrenta Dinamarca por vaga na semifinal do Mundial de handebol masculino

Foto: Beate Oma Dahle / NTB / AFP Brasil vem de vitória histórica sobre a Espanha

O Brasil trabalha para consolidar ainda mais seu nome no cenário do handebol, em um Mundial que já é histórico. Após surpreender ao derrotar seleções tradicionais e favoritas ao título, como Espanha, Suécia e Noruega, a seleção brasileira se prepara para mais um grande desafio nesta quarta-feira, 29, às 13h30min (horário de Brasília): enfrentar a toda-poderosa Dinamarca. O confronto será na Unity Arena, em Oslo, capital norueguesa.

A missão da equipe comandada pelo técnico Marcus Tatá promete ser desafiadora. Isso porque os dinamarqueses são os atuais tricampeões mundiais — de forma consecutiva — e também conquistaram a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris-2024. Esses resultados colocam o país escandinavo como a principal candidata ao título mundial da modalidade.

Por outro lado, o Brasil ainda busca alcançar um lugar entre as principais forças do handebol. Nos Jogos Olímpicos realizados na França, a seleção brasileira foi eliminada pela Espanha, que acabou conquistando a medalha de bronze.

Apesar disso, o desempenho da equipe brasileira no atual campeonato é motivo de orgulho e otimismo. Na primeira fase, terminou em segundo lugar no Grupo E, somando quatro pontos, só atrás de Portugal. Na fase seguinte, venceu as três partidas e avançou para uma inédita quarta de final.

Foi ao longo dessas etapas que o time brasileiro mostrou a força e o desempenho necessários para encarar uma potência como a Dinamarca. A campanha atual já é a melhor da história do mundial da modalidade, superando o 9º lugar de 2019. Na edição passada, o Brasil na 17ª colocação.

Até o momento, a seleção sofreu apenas uma derrota, contra Portugal, que pode ser um adversário em potencial na semifinal, caso os brasileiros avancem. Os lusos encaram a Alemanha, também nesta quarta-feira e na Unity Arena, em Oslo (Noruega).

Entre os destaques individuais da equipe, o artilheiro Haniel se sobressai, com 28 gols marcados até aqui. Outro nome de peso é o goleiro Rangel, que tem sido fundamental para a boa campanha do time.

Com um aproveitamento de 40% nas defesas, ele se tornou uma peça-chave para as chances do Brasil seguir surpreendendo na competição.

Nesta terça-feira, dois confrontos definiram os outros semifinalistas, com vitórias apertadíssimas dos líderes de grupo. A França, maior campeã mundial do handebol, eliminou o forte Egito por 34 a 33, enquanto os donos da casa da Croácia venceram a Hungria por 31 a 30. Os dois classificados se enfrentam na quinta-feira, 30, na Arena Zagreb, na capital croata.

Vale lembrar que, apesar das quartas de final serem inéditas no handebol masculino, no feminino o Brasil já foi até campeão mundial. Em 2013, o time levantou a taça vencendo a Sérvia na final.