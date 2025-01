Ceará encara o Iguatu no PV buscando manter o 100% de aproveitamento no Cearense

Foto: FERNANDA BARROS Galeano deve ser mantido no time titular do Ceará

Em momentos distintos, Ceará e Iguatu se enfrentam nesta quarta-feira, 29, às 20h30min, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. Enquanto o Alvinegro de Porangabuçu tem 100% de aproveitamento no torneio estadual e é líder isolado do Grupo A, o Azulão ainda não venceu e amarga a penúltima colocação da Chave B, empatado em pontos com o Tirol.

Na rodada passada, o Vovô superou o Ferroviário no Clássico da Paz, por 2 a 1, com gols de Lourenço e Fernandinho. Foi a segunda vitória do time comandado pelo técnico Léo Condé na competição, na qual já havia derrotado o Tirol na estreia. Na tabela, o time alvinegro tem seis pontos somados, dois a mais que o Floresta, vice-líder da chave.

Titular nos três jogos disputados pelo Ceará nesta temporada — dois pelo Estadual e um pela Copa do Nordeste —, o atacante Antonio Galeano foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, dia 28. Em entrevista coletiva, o paraguaio projetou o duelo contra o Iguatu e enfatizou que, apesar do time ainda estar em processo de entrosamento, o objetivo principal é vencer “todas as partidas”.

“Sou um jogador rápido, que gosta de ir no mano a mano, ajudar os companheiros e correr bastante. Gosto de fazer gols e dar assistências também. Agora é trabalhar para melhorar esses aspectos e fazer tudo funcionar. Estamos nos preparando para o jogo de amanhã (contra o Iguatu), ainda estamos nos conhecendo. É jogo a jogo. Nosso objetivo é ganhar todas as partidas para chegar às finais, e é isso que estamos buscando”, disse o camisa 27 do Alvinegro.

O Iguatu, que tem feito campanhas relevantes nas edições passadas do Campeonato Cearense — inclusive sendo responsável por eliminar o Vovô em 2022, quando eliminou o time de Porangabuçu nas quartas de final —, não vem tendo bom início neste ano. A equipe perdeu na estreia para o Maracanã, por 1 a 0, e empatou com o Floresta em 1 a 1 na rodada seguinte. Ambos os jogos aconteceram no Morenão, casa do Azulão.

Com o mau início, a diretoria do Iguatu decidiu demitir o treinador Paulo Shardong. O substituto escolhido foi Dico Woolley, de 43 anos, que acumula passagens pelo Campinense-PB, Manauara-AM, River-PI e Retrô-PE. O novo comandante já realizou duas atividades com o elenco do Azulão e fará sua estreia diante do Ceará.

Historicamente, o Iguatu costuma ser um adversário que faz jogos competitivos contra o Ceará. O retrospecto geral do confronto, embora de poucas partidas, é marcado pelo equilíbrio: foram sete confrontos entre os clubes, com duas vitórias do Alvinegro, duas do Azulão e três empates. O encontro mais recente ocorreu em 2023, quando se enfrentaram duas vezes pela semifinal do Cearense — confronto vencido pelo Vovô.

Para a partida, Léo Condé não poderá contar com o lateral-direito Rafael Ramos, que passou por cirurgia na segunda-feira passada, dia 27, para tratamento de lesão da sindesmose (instabilidade do tornozelo) ocasionada por entorse ocorrida no jogo entre Ceará e Tirol. Em contraponto, o também lateral-direito Fabiano Souza, recém-contratado pelo clube, foi regularizado e pode ser uma novidade na escalação.

Ceará x Iguatu: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Antonio Galeano, Pedro Henrique e Fernandinho. Téc: Léo Condé.

Iguatu

4-4-2: Mauro Iguatu; Richard, Wagner Vidal, Davy Dias e Geovani; Léo Carioca, Matias Verdún, Luan Silva e Mateusinho; Eduardo e Salib. Téc: Dico Woolley.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 29/1/2025

Horário: 20h30min (de Brasília)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Deborah Beatriz Ferreira da Silva e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Goat (Youtube), GE.globo/ce e FCF TV Internacional