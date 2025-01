Fortaleza roda elenco em calendário apertado e usa 28 atletas em três jogos

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Atacante Yago Pikachu entrou nas três partidas

Em meio à maratona de cinco jogos em dez dias já na largada da temporada, a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda optou por um revezamento de atletas nos primeiros compromissos do Fortaleza em 2025. O objetivo é minimizar o desgaste físico do elenco e evitar lesões, além de servir como oportunidade para observar algumas peças.

Em três partidas, o treinador já utilizou 28 jogadores — quase o grupo completo dentre os nomes disponíveis.

"Esse planejamento é pelo aspecto físico, é o primeiro que temos que pensar. Depois, é um momento também para competir, porque estamos em competições oficiais e temos que ganhar os três pontos, sabemos disso. O terceiro aspecto é que é um momento de observar rendimento, jogadores que ainda não conhecemos bem, que os jogadores se associem rapidamente ao que necessita o time", explicou o argentino.

O Leão estreou no ano nessa quinta-feira, 23, com a vitória por 2 a 0 sobre o Moto Club-MA, pela Copa do Nordeste, duelo em que Vojvoda mandou a campo a formação considerada titular. No sábado, 25, contra o Horizonte, pelo Campeonato Cearense, o treinador trocou dez peças da escalação inicial — manteve apenas o goleiro João Ricardo — e viu a equipe ganhar por 3 a 1, no Domingão.

Na segunda-feira, 27, diante do Cariri, pelo Estadual, o Tricolor usou a base da onzena ideal neste começo de ano, com mudanças pontuais: o goleiro Brenno, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o volante Zé Welison ganharam vez. Avassalador, o time do Pici goleou por 7 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento em três jogos.

Neste rodízio de atletas, o comandante argentino já usou quase todos os jogadores que estão à disposição. Com Kuscevic e Matheus Rossetto em período de transição após lesões, apenas o goleiro Magrão, o volante Fabrício (oriundo do sub-20) e o zagueiro David Luiz ainda não ganharam vez. Gastón Ávila se apresentou ontem ao clube e deverá demorar alguns dias para ter oportunidade de atuar.

Dos outros quatro reforços contratados, Diogo Barbosa e Pol Fernández já estrearam contra o Moto Club, Dylan Borrero foi acionado no segundo tempo contra o Horizonte e Brenno foi titular diante do Cariri.

Os garotos que disputaram a Copinha também foram lembrados: Gustavo Mancha foi titular na zaga ante o Galo do Tabuleiro, enquanto Kauê Canela e Lucca Prior entraram nos minutos finais. Na goleada sobre o Cariri, o ganês Quarcoo também foi lançado.

A agenda tricolor segue cheia, já que o time volta a campo amanhã, para enfrentar o Maracanã, e também jogará no sábado, 1º, diante do Floresta — ambos os confrontos serão no PV, na capital cearense. A primeira viagem além das fronteiras estaduais será para o Recife, onde enfrentará o Sport, na próxima terça-feira, 4.

Fortaleza: os jogadores utilizados em 2025

1. João Ricardo

2. Mancuso

3. Brítez

4. Titi

5. Diogo Barbosa

6. Pol Fernández

7. Lucas Sasha

8. Pochettino

9. Lucero

10. Marinho

11. Moisés

12. Calebe

13. Emmanuel Martínez

14. Yago Pikachu

15. Breno Lopes

16. Renato Kayzer

17. Tinga

18. Cardona

19. Gustavo Mancha

20. Bruno Pacheco

21. Pedro Augusto

22. Zé Welison

23. Lucca Prior

24. Kauê Canela

25. Dylan Borrero

26. Brenno

27. Felipe Jonatan

28. Quarcoo