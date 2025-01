Ceará vence Iguatu no PV e emplaca terceira vitória seguida no Cearense

Foto: Lucas Emanuel / Agif / Estadão Conteúdo Elenco comemora o gol de Fernandinho, no primeiro tempo

O Ceará venceu o Iguatu por 1 a 0 na noite de ontem, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e chegou ao terceiro triunfo consecutivo no Campeonato Cearense de 2025. Com 100% de aproveitamento no Estadual, o Alvinegro de Porangabuçu segue isolado na liderança do Grupo A e tem situação muito bem encaminhada quanto à classificação à fase de mata-mata do torneio.

Após manter uma base titular nos três primeiros jogos da temporada, o técnico Léo Condé decidiu realizar algumas mudanças e deu minutagem para atletas que ainda não tinham tido tanto espaço, como o zagueiro Éder e o meio-campista Matheus Araújo. Com a bola rolando, a atuação do Ceará deixou a desejar. O pouco repertório ofensivo chamou a atenção negativamente no primeiro tempo.

Nos momentos de construção, o Vovô sofreu para se desgarrar do pragmatismo — algo que conseguiu em algumas ocasiões. Na maior parte da etapa inicial, o Alvinegro se mostrou lento nas articulações e insistiu excessivamente em cruzamentos, ideia ineficiente, tendo em vista que Aylon, responsável pelo comando de ataque, não tem o jogo aéreo como uma de suas forças.

Individualmente, vale ressaltar o desempenho de Éder, que substituiu Marllon e passou segurança. Sempre que foi exigido, o zagueiro se mostrou eficiente. Dieguinho também teve atuação positiva, sendo participativo e peça importante na fase ofensiva pelo lado direito. O destaque do primeiro tempo, entretanto, foi Fernandinho.

O atacante, que já havia tido destaque na vitória do Vovô sobre o Ferroviário, voltou a ser protagonista contra o Iguatu. Em meio às dificuldades do Ceará em infiltrar na área do Azulão, o camisa 77 chamou a responsabilidade e, em jogada individual, marcou um lindo gol de fora da área, aos 26 minutos – viria a ser o único do jogo.

Após a conversa no vestiário, o Ceará retornou melhor para o segundo tempo. O Vovô, mais incisivo e objetivo, criou algumas boas situações para ampliar o placar. Em uma delas, após cobrança de falta de Lourenço, a bola acertou a trave. Antonio Galeano, em jogada posterior, quase balançou as redes em chute cruzado.

Apesar da vantagem perigosa de um único gol, o Alvinegro, em nenhum momento, perdeu o controle das ações da partida. O goleiro Keiller, diferentemente das partidas anteriores, praticamente não foi exigido. Para piorar a situação do Iguatu, que mostrou muitas fragilidades, o zagueiro Dênis foi expulso aos 30 minutos após cometer falta em João Victor.

Um detalhe importante: a estreia do lateral-direito Fabiano Souza, recém-contratado, foi animadora. O jogador, que chegou há poucos dias a Fortaleza, entrou em campo no decorrer da etapa final e causou boa impressão. Cheio de personalidade, o camisa 70 acertou a trave em chute de fora da área e quase deu assistência para Recalde, mas o paraguaio desperdiçou uma grande chance na pequena área após cruzamento.

No fim, vitória merecida, mas que reforça algumas carências do elenco, principalmente no setor ofensivo e de meio-campo. A necessidade de contratar um centroavante é urgente.

Ceará 1x0 Iguatu: ficha técnica



Ceará

4-3-3: Keiller; Dieguinho (Fabiano Souza), William Machado, Éder e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Matheus Araújo (Recalde); Antonio Galeano (João Victor/Guilherme), Fernandinho (Pedro Henrique) e Aylon. Téc: Léo Condé.



Iguatu

4-4-2: Mauro Iguatu; Richard (Lalim), Wagner Vidal, Davy Dias (Dênis) e Geovani; Léo Carioca, Matias Verdún, Thalison Silva (Robert) e Mateusinho (Eduardo Júnior); Regino e Israel (Guilherme). Téc: Dico Woolley.

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)



Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Deborah Beatriz Ferreira da Silva e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho

Público total: 8.788 pessoas

Renda bruta: R$ 57.350,00

Gol: Fernandinho (26’ 1T)

Cartões amarelos: Éder (Ceará); Richard Escobar, Davy Dias, Léo Carioca e Eduardo Júnior (Iguatu)

Cartão vermelho: Dênis (Iguatu)