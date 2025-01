Em jogo de seis gols, Floresta e Ferroviário empatam pelo Campeonato Cearense

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Empate pouco muda situação dos clubes na tabela

Em uma partida para lá de disputada, Floresta e Ferroviário empataram em 3 a 3 na noite de ontem, no estádio Domingão, em Horizonte. Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense, os gols do Lobo da Vila Manoel Sátiro foram marcados por Vitinho, Ícaro e Mateus, enquanto Wesley (duas vezes) e Jefão balançaram as redes para o Tubarão da Barra.

Apesar do jogo agitado principalmente na segunda etapa, quando cinco dos seis gols foram marcados, o embate pouco mudou para as equipes em termos de tabela. Beneficiado pela vitória do Ceará sobre o Iguatu, o Ferroviário deixou a lanterna do Grupo B, com agora 1 ponto. Já o Floresta segue na vice-liderança da Chave A, com 5.

Em posições distintas de seus respectivos grupos, Floresta e Ferroviário entraram em campo obstinados e sob a gana do Lobo da Vila de brigar pela liderança do Grupo A e do Tubarão da Barra de sair da lanterna da Chave B. A partida foi de ritmo forte, principalmente no segundo tempo.

Nos primeiros minutos, o Ferroviário foi quem se aproximou mais de balançar as redes, criando uma grande chance aos cinco minutos com Allanzinho, mas quem melhor se portou em toda a primeira etapa foi o Floresta. A equipe comandada por Marcelo Chamusca chegou perto de marcar com Aleffe e só não conseguiu mudar o marcador cedo por falta de pontaria nas finalizações.

Aos 32 minutos, no entanto, o cultivado gol veio dos pés do camisa 20, Vitinho. Após uma finalização de Andrew, Sivaldo rebateu justamente nos pés do atacante, que não desperdiçou.

O placar obrigou o grupo coral a executar algumas alterações, propostas pelo técnico Tiago Zorro, que acabaram por surtir efeito.

Em um segundo tempo mais competitivo, o Ferroviário se aproveitou de uma bola no alto para deixar tudo igual logo aos dois minutos. Após uma cobrança de falta do capitão Gharib, Wesley balançou as redes e colocou o Tubarão no jogo. A partir da igualdade, a partida se tornou ainda mais acirrada, com um gol ocorrendo atrás do outro.

Aos 10 minutos, o Floresta ficou novamente à frente do placar com Ícaro após um rebote de Sivaldo em uma finalização de Furlan. Nove minutos depois, o Tubarão voltou o placar para a igualdade com uma cabeçada de Jefão após uma bola no travessão. O grupo chegou a celebrar uma virada quando, aos 23 minutos, Wesley marcou o terceiro do coral, mas a comemoração durou pouco tempo. Um minuto depois, após uma bola espalmada de Sivaldo, Mateus voltou o jogo ao status de empate com uma finalização que chegou ainda a bater em um defensor do time da Vila Manuel Sátiro.

O Lobo da Vila voltará a campo neste sábado, 1°, para um dos primeiros grandes testes de 2025, quando irá receber o Fortaleza às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, na Capital. O Ferroviário vai encarar o Maracanã no domingo, 2, às 16 horas, no Domingão, em Horizonte.