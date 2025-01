Fortaleza recebe Maracanã no PV e mira encaminhar vaga na semifinal do Cearense

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Renato Kayzer marcou dois gols em um jogo no Cearense

Para manter os 100% de aproveitamento na temporada e encaminhar a classificação direta à semifinal do Campeonato Cearense, o Fortaleza volta a campo hoje para enfrentar o Maracanã, a partir das 20h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, em duelo da terceira rodada da competição estadual.

Até agora, em três jogos em 2025, o Tricolor não enfrentou dificuldades e fez valer a lógica diante de times de orçamentos e qualidade técnica inferiores, superando Moto Club-MA (Copa do Nordeste), Horizonte e Cariri (ambos pelo Estadual). Mesmo alternando escalações e entrando em campo após intervalos curtos, a equipe do Pici tem mostrado desempenho seguro e eficiente.

Para o embate desta quinta-feira, o Fortaleza deve ter mudanças na formação inicial novamente. A tendência é que o técnico Juan Pablo Vojvoda repita a base do time que encarou o Horizonte no último sábado, 25, já que a maioria dos atletas titulares diante do Galo do Tabuleiro foram preservados na segunda-feira, 27, na goleada sobre o Cariri.

Ou seja, nomes como Tinga, Martínez, Calebe e Renato Kayzer devem ganhar vez. Também pode ser uma oportunidade para Dylan Borrero, Lucca Prior e Kauê Canela serem observados por mais tempo, até concorrendo pela titularidade.

Apesar de ter estreado no Manjadinho somente uma semana depois dos demais concorrentes, o Leão já lidera o Grupo B, com seis pontos, e pode abrir cinco de vantagem em relação ao segundo colocado restando duas rodadas para o fim da primeira fase, o que o deixaria em uma situação confortável para se garantir entre os quatro melhores do certame.

O regulamento do Cearense estabelece que os líderes de cada chave avançam para a semifinal, enquanto segundos e terceiros lugares se enfrentam em mata-mata para definir os demais classificados. Já os dois últimos colocados de cada grupo vão para o quadrangular da permanência para tentar evitar o rebaixamento.

O Maracanã vê as duas realidades de perto, já que está no meio da tabela de classificação do Grupo A e tem chances tanto de ir para as quartas de final quanto de brigar contra a queda. O Bicolor Metropolitano está invicto na atual edição do Estadual, com uma vitória e um empate em dois confrontos.

A equipe comandada pelo ex-volante Júnior Cearense estreou com vitória sobre o Iguatu, fora de casa, e empatou com o Tirol como mandante. O time de Maracanaú conta com velhos conhecidos do futebol cearense no elenco, como o zagueiro Edimar (ex-Fortaleza) e os atacantes Testinha e Luís Soares. Este último, inclusive, foi quem garantiu o triunfo por 1 a 0 sobre o Azulão do Centro-Sul, na primeira rodada.

O confronto no PV será a reedição da semifinal do Campeonato Cearense de 2024. O Maracanã, que garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano pela campanha histórica, figurou entre os quatro melhores do Manjadinho no ano passado e foi eliminado pelo Fortaleza com derrota por 3 a 0, depois de segurar empate por 1 a 1 no duelo de ida.

Fortaleza x Maracanã

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Tinga, Cardona, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Martínez e Calebe; Yago Pikachu (Lucca Prior), Renato Kayzer e Breno Lopes (Dylan Borrero). Téc: Vojvoda

Maracanã

4-3-3: Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo, Wendel e Leandro; Wilker, Michel e Vinícius Canindé; Testinha, Luís Soares e Matheus Taumaturgo. Téc: Júnior Cearense

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 30/1/2025

Horário: 20h30min

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Cleberson Leite e Anderson Rodrigues

Transmissão: Canal GOAT, ge.globo, TVC (YouTube), Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO