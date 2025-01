Fabiano Souza se mostra concorrente à altura por vaga na lateral direita do Ceará

Foto: Stephan Eilert / Ceará SC Fabiano Souza estreou pelo Ceará na vitória por 1 a 0 sobre o Iguatu

Mesmo com pouco tempo de casa, o lateral-direito Fabiano Souza já conquistou boa parte da torcida do Ceará. Isso porque o novo reforço alvinegro deixou boa impressão na sua estreia, nessa quarta-feira, 29, diante do Iguatu, em jogo da terceira rodada do Campeonato Cearense.

Na oportunidade, o camisa 70 entrou no segundo tempo do duelo no lugar de Dieguinho e atuou por 28 minutos. Em campo, ele potencializou o setor ofensivo alvinegro, com chegadas à linha de fundo, cruzamentos e finalizações — uma delas na trave.

Ademais, o lateral também ficou próximo de dar a sua primeira assistência, quando cruzou na área e encontrou Recalde livre. No entanto, o meia-atacante errou o cabeceio.



"Estou muito feliz (pela estreia), orgulhoso pela equipe, essa torcida é maravilhosa. (Eles) Me acolheram muito bem. Só faltou o gol, né? Se tivesse o gol, ficaria mais feliz ainda, mas o mais importante são os três pontos", disse Fabiano em entrevista ao site ofical do Vovô.



Com muita intensidade e boa chegada ao ataque, o jogador deu um bom cartão de visitas ao torcedor e certamente ganhar mais chances com Léo Condé. Aos 24 anos, ele foi revelado pela Penapolense-SP e logo cedo rumou ao futebol de Portugal. Lá, atuou por Braga, Académica, Moirerense, além de uma passagem no Kasimpasa, da Turquia.

No Moreirense, por sinal, arrancou elogios do presidente Vitor Magalhães, que conversou de forma exclusiva com o repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, e detalhou as características do atleta.

"Fabiano é um animal. É forte, não desiste de jogadas e se dedica ao máximo em treinos e nos jogos. Corre de ponta a ponta, não cansa. É um lateral completo. Dificulta para o atacante e para o marcador", disse.

O lateral, inclusive, já estava no radar alvinegro há alguns meses. Apesar de ter atuado pouco no futebol brasileiro, Fabiano foi monitorado pelo Departamento Integrado de Mercado e Análise Sistemática (Dimas) em janelas anteriores e já era nome discutido internamente no clube.

Com boa apresentação logo na estreia, ele mostrou que pode disputar posição com Dieguinho, que se credenciava a ser titular absoluto na lateral, principalmente após a lesão de Rafael Ramos — o português passou por procedimento cirúrgico e ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado. O outro postulante tem como característica a versatilidade, tendo feito boas atuações como volante no passado. Assim, existe até a possibilidade de irem a campo juntos.

É certo que agora a lateral direita parece ser um setor bem servido no elenco alvinegro. Assim, o técnico Léo Condé terá de analisar qual dos atletas se encaixa melhor no estilo de jogo que será adotado para a nova temporada, que ainda tem, além de Cearense e Copa do Nordeste, a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.