Ferroviário precisa de combinação de resultados para fugir do quadrangular de rebaixamento

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Kiuan, junto ao Tutuba, mascote do Ferroviário

O empate contra o Floresta nessa quarta-feira, 29, marcou o primeiro ponto do Ferroviário no Campeonato Cearense. O 3 a 3, contudo, passa longe do ideal para o Tubarão da Barra do Ceará, que nesse momento se encontra na zona que relega ao quadrangular de rebaixamento.

Com duas rodadas em disputa, o Ferroviário já não consegue alcançar o Fortaleza, líder da chave com 9 pontos. O primeiro colocado conquista vaga direta às semifinais. Segundo e terceiro colocados vão para a disputa de quartas de final, e mesmo eles têm vantagem significativa sobre o Ferrão.

Tanto o Tirol, quanto o Barbalha têm 4 pontos, com também dois jogos a disputar. Isso porque a Coruja goleou o Cariri por 4 a 0 e subiu para a vice-liderança da chave, enquanto a Raposa empatou com o Horizonte na rodada.

Como o regulamento do Campeonato Cearense não prevê confrontos internos no grupo, o Ferroviário precisa obrigatoriamente "secar" os rivais.

Nas duas últimas rodadas, os adversários do Ferroviário serão o Maracanã, que tem quatro pontos no Campeonato Cearense e está na zona de classificação para as quartas de final e o já citado Cariri. O time caririense é o único que não pontuou no Manjadinho, enquanto otime de Maracanaú fez o Fortaleza suar na rodada, com derrota por 1 a 0.



Já o Tirol enfrenta o Horizonte, que está na zona de descenso para o quadrangular de rebaixamento, mas possui a mesma pontuação do Maracanã, e o Floresta, time da Série C do Campeonato Brasileiro e a terceira equipe que mais pontou no campeonato.

Outro agravante para o Ferrão é a disputa da Copa do Nordeste. Entre a partida contra o Maracanã e o jogo contra o Cariri, o Tubarão enfrenta o Moto Club-MA pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida será no estádio Castelão — mas não o de Fortaleza, mas o de São Luiz (MA), o que acarreta uma viagem de ida e de volta no percurso.

Apesar da competitividade do Nordestão, que dificulta as chances de classificação, a equipe coral enfrenta um adversário de nível similar e pode marcar seus primeiros pontos na competição. É um fator que pesa para qualquer estratégia de “poupar atletas” antes do jogo decisivo contra a equipe de Juazeiro do Norte.

Já o Tirol, por ser estreante na primeira divisão estadual, tem o calendário livre entre seu jogo contra o Horizonte e a partida contra o Floresta, obtendo mais tempo de descanso para as rodadas finais do Estadual.



O Barbalha vai encarar o Ceará no PV e encerra a primeira fase contra o Maracanã. O Iguatu, atual lanterna da chave — mas também com chances de avançar às quartas de final —, vai enfrentar o Cariri, fora de casa, e o Horizonte, como mandante.

Os dois últimos colocados de cada grupo vão para um quadrangular único que definirá os dois rebaixados. Hoje, seriam Ferroviário, Horizonte, Iguatu e Cariri.