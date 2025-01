Fortaleza bate Maracanã com gol de Marinho e mantém melhor campanha geral no Estadual

O Fortaleza teve dificuldades diante do "ferrolho" adversário e precisou insistir para vencer o Maracanã por 1 a 0, ontem à noite, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela terceira rodada do Campeonato Cearense. O Leão é dono da melhor campanha geral do certame e está a próximo de garantir classificação direta para a semifinal.

Esta foi a quarta vitória consecutiva do Tricolor na temporada, entre Copa do Nordeste e Estadual. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda tem feito valer o favoritismo e ostenta 100% de aproveitamento em 2025.

Líder isolado do Grupo B, com 9 pontos, o time do Pici já volta a campo amanhã, quando enfrenta o Floresta, a partir das 16h30min, novamente no PV, pela penúltima rodada da fase de grupos do Estadual. Vitória simples garante vaga nas semifinais com antecipação.

Três dias depois da goleada sobre o Cariri, Vojvoda voltou a promover grande mudança na escalação do Fortaleza, inclusive promovendo a estreia em 2025 do zagueiro chileno Benjamín Kuscevic, recuperado de lesão. Mais ofensivo, o Tricolor esbarrou na solidez defensiva do Maracanã no primeiro tempo.

Os donos da casa se postavam com três defensores na saída de bola — ora Tinga recuava, ora Martínez —, liberando, principalmente Diogo Barbosa na ala. O Bicolor Metropolitano, por sua vez, protegia-se com uma linha defensiva de cinco jogadores e barrava as investidas do Leão, interceptando cruzamentos e passes para os atacantes adversários.

O Fortaleza chegou a balançar as redes aos quatro minutos, após Breno Lopes aproveitar passe em profundidade de Diogo Barbosa, invadir a área e bater cruzado, mas o assistente apontou impedimento. Depois, Calebe assustou em uma cobrança de falta por cima da meta, e Martínez cabeceou fraco na pequena área após saída errada do goleiro Rayr, encerrando o primeiro tempo sem gols.

Na volta para o segundo tempo, o Maracanã foi quem teve chance de mexer no placar, quando Vinícius Canindé saiu cara a cara com João Ricardo na área, mas a finalização sem força do camisa 22 parou na defesa do arqueiro tricolor. Dali em diante, o roteiro da etapa inicial voltou a se desenhar, com o Fortaleza tentando e parando no "ferrolho" adversário.

Aos 15 minutos, Vojvoda acionou três titulares e mudou o panorama do confronto: Pol Fernández, Marinho e Lucero entraram e deram maior volume ofensivo à equipe. Cinco minutos depois, o camisa 11 pegou a bola na ponta direita, puxou para dentro e bateu forte da entrada da área para fazer 1 a 0 no PV.

O Fortaleza cresceu no jogo após o gol e teve outras três boas oportunidades de ampliar a vantagem. Aos 32, Marinho sofreu falta na entrada da área, Lucero cobrou forte no lado do goleiro e viu Rayr espalmar. Na sobra, Calebe titubeou, finalizou e o camisa 23 do Maracanã defendeu bem com o pé para evitar o gol.

Na sequência, Breno Lopes saiu cara a cara com o arqueiro, driblou, perdeu o ângulo para chutar e cruzou para Dylan Borrero, que emendou de primeira por cima da meta. Sem êxito para marcar novamente, o Fortaleza ficou com a vantagem mínima até o apito final.

Fortaleza 1x0 Maracanã: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Diogo Barbosa; Pedro Augusto (Pol Fernández), Martínez (Lucas Sasha) e Calebe (Dylan Borrero); Yago Pikachu (Marinho), Renato Kayzer (Lucero) e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Maracanã

4-4-2: Rayr; Rafael Mandacaru, Jairo, Wendel e Leandro; Wilker (Xandy Alves), Jair (Michel), Vinícius Canindé e Testinha (Davi Torres); Luís Soares (Bravo) e Matheus Taumaturgo (Luan Lucas). Téc: Júnior Cearense

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 30/1/2025

Árbitro: Luciano Miranda

Assistentes: Cleberson Leite e Anderson Rodrigues

Gols: 20min/2ºT - Marinho

Cartões amarelos: Martínez, Pedro Augusto e Diogo Barbosa (FOR); Testinha, Leandro, Wendel e Jairo (MAR)

Público total: 9.559 presentes

Renda bruta: R$ 74.480