Caso vença Barbalha, Ceará garante ida antecipada à semifinal do Cearense

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Éder, zagueiro do Ceará, ressaltou importância de vaga, por folga no calendário

O Ceará pode definir, já neste final de semana, a classificação antecipada à semifinal do Campeonato Cearense, um contexto que traz um suspiro de alívio em meio ao frenético calendário de 2025. Para isso, o Alvinegro – que tem 100% de aproveitamento na competição, com três vitórias em três jogos – precisa apenas de um triunfo simples contra o Barbalha, no estádio Presidente Vargas, no Benfica.

O confronto acontece no próximo domingo, 2 de fevereiro, às 17 horas. Líder isolado do Grupo A, o Vovô, com uma eventual vitória, chega aos 12 pontos, número que nenhuma outra equipe da chave poderia alcançar na quinta e última rodada da fase de grupos do Estadual. Outros três times ainda sonham com a primeira colocação: Floresta (2º), Maracanã (3º) e Horizonte (4º).

A missão deles, entretanto, é bem difícil. O Vovô, inclusive, pode garantir a ida antecipada à semifinal apenas com tropeços dos concorrentes, sem necessariamente vencer seu jogo. Caso Maracanã e Horizonte, que possuem quatro pontos, percam ou empatem, eles não conseguirão mais atingir a pontuação atual do Alvinegro de Porangabuçu, que é de nove. Os times enfrentam Ferroviário e Tirol, respectivamente.

No caso do Floresta, que é o vice-líder com cinco pontos somados, um revés para o Fortaleza, seu adversário na quarta rodada, elimina qualquer chance de seguir na briga pela liderança. Já na hipótese de empate do Lobo, o Ceará passa a precisar apenas de um ponto nas duas partidas finais para não correr riscos de perder a posição para o rival da Vila Manoel Sátiro.

“Isso é algo que a gente vem falando diariamente (sobre garantir o primeiro lugar com antecedência), pois sabemos da vantagem que teríamos no calendário. Isso, para uma equipe que está sendo remontada, é de extrema importância. E não apenas por isso, mas também porque queremos seguir evoluindo em momentos de vitória”, destacou o zagueiro Éder, em entrevista coletiva realizada ontem.

“A gente respeita muito o adversário, mas queremos um ambiente de vitória. Conseguindo a classificação o quanto antes, acho que colhemos bons frutos e ganhamos um tempo a mais para melhorar o nosso trabalho. Sabemos que não estamos no auge de desempenho, nem físico, mas, conseguindo essa brecha, poderemos melhorar e chegar às fases finais com mais fôlego e força”, concluiu.

Na última rodada do Cearense, o Alvinegro faz o primeiro Clássico-Rei contra o Fortaleza, um duelo acirrado e o maior desafio do time nesta temporada. Até por esse motivo, a oportunidade de garantir a classificação antecipada contra o Barbalha torna-se ainda mais significativa. Jogar contra o principal rival sem tanta pressão por resultado pode ser um trunfo.