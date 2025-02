Duelo de invictos: Fortaleza enfrenta Floresta por vaga na semifinal do Cearense

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Recuperado de lesão, volante Matheus Rossetto pode voltar ao time titular do Leão

Invictos no Campeonato Cearense, Floresta e Fortaleza medem forças hoje, a partir das 16h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, pela quarta rodada do Manjadinho. O Tricolor do Pici precisa vencer para se garantir na semifinal de maneira antecipada, enquanto o Lobo da Vila Manoel Sátiro mira carimbar vaga nas quartas de final.

O confronto não terá casa cheia, já que o Verdão, mandante do duelo, optou por não utilizar a capacidade total do PV e abrir apenas três setores, sendo dois para os tricolores (Azul e Amarelo) e um para os torcedores do time da Vila Manoel Sátiro (Social).

Comandado por Marcelo Chamusca, ex-Fortaleza e Ceará, o Floresta soma uma vitória e dois empates em três jogos no Estadual. O Lobo largou com vitória sobre o Barbalha (3 a 1) e depois ficou na igualdade com Iguatu (1 a 1) e Ferroviário (3 a 3). Diante do Tubarão da Barra, nessa quarta-feira, 29, chegou a estar à frente do placar duas vezes, tomou a virada e arrancou o empate.

Segundo colocado do Grupo B, com cinco pontos, o Verdão está quatro pontos atrás do líder Ceará e um à frente de Maracanã e Horizonte. Os comandados de Chamusca são um dos poucos ainda invictos no Estadual, ao lado do Alvinegro de Porangabuçu e do Leão do Pici.

O Floresta segue na briga por uma vaga direta à semifinal, mas terá de secar o Vovô, que já pode se garantir entre os quatro melhores amanhã, diante do Barbalha. Portanto, a missão mais acessível para o Lobo é chegar às quartas de final.

Diante do Tricolor, a equipe da Vila Manoel Sátiro não poderá contar com o atacante Ruan, que defendeu o Fortaleza em 2013. O camisa 7, que anotou dois gols no jogo de estreia, lesionou o ombro diante do Iguatu e está sob os cuidados do departamento médico. A vaga no setor ofensivo deve seguir com Vitinho, que balançou as redes contra o Ferroviário.

Com 100% de aproveitamento na temporada, o Fortaleza emendou três triunfos consecutivos pelo Manjadinho (Horizonte, Cariri e Maracanã) e já pode se garantir na semifinal nesta rodada, em caso de vitória no PV, o que amenizaria a responsabilidade de pontuar no Clássico-Rei da rodada final da primeira fase para se classificar entre os quatro melhores do certame.

A escalação, mais uma vez, terá muitas mudanças, já que o Tricolor entrou em campo nessa quinta-feira, 30, e também tem compromisso marcado para a próxima terça-feira, 4, diante do Sport, no Recife (PE), pela Copa do Nordeste. Vojvoda deve utilizar um time misto contra o Verdão e preservar alguns titulares visando o embate na Ilha do Retiro.

Entre Campeonato Cearense e Nordestão, Fortaleza e Floresta já se enfrentam seis vezes, com cinco vitórias do Leão e uma do Lobo. O confronto mais recente foi em fevereiro de 2022, pela Lampions League, em que o Tricolor levou a melhor por 2 a 0, com gols de Romarinho e Depietri — ambos já deixaram o Pici.

Floresta x Fortaleza: ficha técnica

Floresta

4-3-3: Wilderk; Ludke, Ícaro, Fernando e Furlan; Lucas, Guilherme e Taddei; Vitinho (Andrew), Luan e Aleffe. Téc: Marcelo Chamusca

Fortaleza

4-3-3: Brenno; Mancuso, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Pochettino; Marinho, Lucero e Dylan Borrero. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 1º/2/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Magno Cordeiro

Assistentes: Moracy Sousa e Marcondes Simão

Transmissão: TV Verdes Mares, TVC, GOAT, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO