Nova patrocinadora não descarta ajudar Fortaleza em contratação de jogadores

Foto: Mateus Lotif/ Fortaleza EC Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, ao lado dos representantes da Cassino, nova patrocinadora master do clube

A nova patrocinadora master do Fortaleza, a Cassino foi apresentada oficialmente pelo clube na tarde desta sexta-feira, 31, no Centro de Excelência Alcides Santos. Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor, esteve presente no momento ao lado de André Viana, CEO da casa de apostas, e José Victor Valadares, diretor executivo de novos negócios da Ana Gaming – grupo em que a bet está inserido.

Maior patrocínio da história do Fortaleza e também do futebol cearense, o acordo entre o clube e a Cassino será de R$ 30 milhões por ano, sendo R$ 27 milhões fixos e mais R$ 3 milhões de performance – que são metas esportivas pré-estabelecidas e participação do torcedor consumindo produto na plataforma da casa de apostas.

“São metas esportivas e são metas de participação do nosso torcedor consumindo produto na Cassino. Não vou entrar em detalhamento específico, mas (os R$ 3 milhões de performance) são a soma de conquistas esportivas pré-estabelecidas e a participação do nosso torcedor”, explicou Marcelo Paz.

Dentre outros temas abordados, os representantes da Cassino falaram sobre a possibilidade de ajudar o Fortaleza na contratação de grandes jogadores, movimento que já ocorreu em outros clubes brasileiros com patrocinadores distintos, como no São Paulo, com a chegada do meia Oscar, e no Corinthians, com o acerto com o holandês Memphis Depay.

“No momento não temos nada em negociação. Mas isso pode ser levado em pauta futuramente. Nós estamos à total disposição do clube”, disse André Viana. “A gente quer abraçar, de fato, o Fortaleza. Não tem nada contratual em relação a isso, mas diante de boas oportunidades, o Fortaleza e nós vamos estar analisando. É de extremo interesse nosso abraçar os propósitos do clube”, completou José Victor Valadares.

Marcelo Paz, em outro momento da entrevista coletiva, ressaltou que o acerto foi uma escolha de “mão dupla”. Apesar de ter outras possibilidades no mercado, o Leão do Pici optou pela Cassino por conta da “proposta, ideia, inovação e coragem de fazer algo diferente”. Do lado da empresa, a torcida e a força do clube no cenário nacional foram pontos destacados.

“Foi uma escolha de mão dupla. O Cassino poderia ir para outros clubes, mas escolheu o Fortaleza. E o Fortaleza poderia, também, estar com outra bet, porque concluímos nosso antigo contrato, estávamos livres, então era mais fácil, e nós escolhemos a Cassino. Pela proposta, pela ideia e inovação, pela coragem de fazer algo diferente. Isso é importante, a sinergia, e também em termos orçamentários”, disse o CEO da SAF do Fortaleza.