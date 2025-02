Com um a menos, Fortaleza vence Floresta e garante vaga antecipada na semifinal do Cearense

Foto: João Moura/Fortaleza EC Pikachu marcou o gol da vitória do Fortaleza contra o Floresta pelo Cearense 2025

O Fortaleza está confirmado nas semifinais do Campeonato Cearense de 2025. Em um duelo que colocou frente a frente dois dos três invictos no Estadual, o Leão do Pici bateu o Floresta por 1 a 0, ontem, no estádio Presidente Vargas (PV), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos do certame. O triunfo foi conquistado com um jogador a menos e gol anotado por Yago Pikachu no primeiro tempo.

O resultado, ainda que pelo placar mínimo, garantiu ao grupo comandado por Vojvoda uma vaga direta para a etapa semifinal sem que o grupo precise disputar as quartas, já que com 12 pontos conquistados em quatro jogos o time é líder do Grupo B e já não pode ser alcançado por qualquer outro cearense da chave.

A classificação ocorreu de maneira tímida, como o placar mínimo denota, mas não sem méritos, já que o grupo teve que lidar com duas situações atípicas até o apito final. A primeira foi a baixa presença de público, tendo em vista que o mandante da partida, Floresta, utilizou apenas três dos quatro setores do estádio por redução de custos.

Mesmo sem a presença em massa do seu torcedor, o Tricolor do Pici não se intimidou e foi em busca do domínio do jogo pressionando o adversário.

Após uma finalização de Renato Kayzer no travessão, aos 11 minutos, Yago Pikachu quase abriu o placar com uma cabeçada defendida por Wilderk. Mas o ponta-direita só conseguiu, de fato, balançar as redes aos 26 minutos.

O lance do gol leonino acabou por gerar reclamação e deixar a partida mais quente por parte da comissão técnica do Floresta, que alegou que o tento anotado por Pikachu teria sido ilegal já que veio de um passe de Zé Welison, que teria dominado a bola com o braço. Sem a presença de arbitragem de vídeo nessa etapa do Estadual, entretanto, o gol foi validado.

Mesmo com a desvantagem e a frustração pelo tento tomado, o Floresta não se intimidou e foi um busca do empate. Nessa procura, quem levou a pior foi o Fortaleza que acabou por esbarrar no segundo obstáculo, quando Lucas Sasha foi expulso aos 28 minutos após uma falta dura em Vitinho na entrada da grande área. Nenhuma das objeções foram páreas para tirar a vitória do Leão, entretanto.

No segundo tempo, o Floresta ameaçou a meta de Brenno em alguns momentos, mas o goleiro do Leão levou a melhor. Vojvoda promoveu as entradas de Marinho, Pol Fernández, Tinga, Moisés e Lucero nas vagas de Mancuso, Pochettino, Yago Pikachu, Borrero e Kayzer, respectivamente. As alterações foram o suficiente para que o grupo controlasse o resultado.

Agora o Fortaleza irá focar as energias em duas grandes partidas na próxima semana. O Tricolor volta a campo na terça-feira, 4, diante do Sport pela segunda rodada da Copa do Nordeste, e no próximo sábado, 8, irá disputar o primeiro Clássico-Rei do ano às 16h30min diante do Ceará, em confronto que marca o fim da fase de grupos do Estadual.

Ficha técnica - Floresta 0 x 1 Fortaleza

Floresta (4-3-3): Wilderk; Ludke, Ícaro, Fernando e Furlan; Lucas (Rafael Luiz), Guilherme e Taddei; Andrew (Diogo), Vitinho (Rikelme) e Aleffe. Téc: Marcelo Chamusca

Fortaleza (4-3-3): Brenno; Mancuso (Marinho), Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Zé Welison e Pochettino (Pol Fernández); Yago Pikachu (Tinga), Dylan Borrero (Moisés) e Renato Kayzer (Lucero). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 1º/2/2025

Horário: 16h30min

Árbitro: Magno Cordeiro

Assistentes: Moracy Sousa e Marcondes Simão

Gol: 26min/1ºT - Pikachu (FOR)

Cartões vermelhos: 28min/1ºT - Lucas Sasha (FOR) // Cartões amarelos: 38min/2ºT - Brenno (FOR)