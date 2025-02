Ferroviário faz jogo de sobrevivência no Cearense diante do Maracanã

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Kiuan comemora gol no jogo Ferroviário x Treze, no PV, pela Eliminatória da Copa do Nordeste 2025

Jogo de vida ou — quase — morte. É dessa forma que o Ferroviário encara o Maracanã neste domingo, 2, às 16 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte, região metropolitana de Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Cearense.

O Tubarão da Barra soma apenas um ponto na tabela e ocupa a quarta posição no Grupo B, dentro da zona do quadrangular do rebaixamento.

Se ainda sonha com a classificação para o mata-mata, a única alternativa é vencer. Além do Bicolor, o time precisa superar o Cariri na última rodada. Na Barra, o foco principal é afastar qualquer risco de queda para a Segunda Divisão Cearense.

Para isso, o técnico Tiago Zorro terá que promover ajustes na equipe, que ainda não venceu na competição. O triunfo escapou por detalhes na última partida, quando o Peixe empatou em 3 a 3 com o Floresta, na quarta-feira passada, após ter a vantagem nas mãos.

“Quando fizemos o 3 a 2, faltavam 20 minutos para o fim do jogo. Poderíamos até sofrer o empate, mas não dois minutos depois de marcar o gol. Isso não pode acontecer em uma equipe adulta”, criticou Zorro sobre o duelo contra o Lobo da Vila Manoel Sátiro.

O treinador coral também aproveitou a coletiva pós-jogo para fazer críticas ao calendário do futebol brasileiro, que, segundo ele, prejudica a rotina de treinos.

“Tenho ansiedade de treinar, vontade de passar minhas ideias aos jogadores, mas não vamos conseguir. É o que temos. Vamos com a força que temos. Somos conhecidos como um time que não desiste, e não vamos desistir”, reforçou.

Do outro lado, o Maracanã tem como prioridade garantir sua vaga no mata-mata do Campeonato Cearense. Atualmente, o time de Maracanaú ocupa a terceira posição do Grupo A, com quatro pontos.

Com uma vitória, o Alviceleste pode chegar a sete, deixando sua classificação bem encaminhada. Sua última atuação foi na quinta-feira, 30, quando perdeu por 1 a 0 para o Fortaleza. Apesar do revés, os comandados de Júnior Cearense deixaram uma boa impressão em campo.